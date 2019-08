Wie 9 uur per dag stilzit, sterft vroeger Fien Tondeleir

24 augustus 2019

04u55 0 Medisch Niet alleen roken is slecht voor de gezondheid. Ook bij wie 9 uur per dag stilzit -een werkdag dus - neemt de kans op vroegtijdig over -lijden met factor 2,5 toe, als u niet regelmatig een kleine inspanning doet. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Voor het onderzoek, gepubliceerd in het vakblad ‘British Medical Journal’, werden liefst 36.000 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 62 jaar, zes jaar lang opgevolgd. Een deel van hen kreeg een wearable om, een toestel dat onder meer de intensiteit van hun dagelijkse fysieke activiteiten mat. De onderzoekers, verbonden aan de Norwegian School of Sport Sciences, kozen bewust voor een meetinstrument omdat een vragenlijst waarin proefpersonen zelf hun mate van bewegen aanstippen nooit helemaal accuraat is. Er werd een onderscheid gemaakt tussen activiteiten met lichte intensiteit (zoals langzaam lopen of lichte taken als koken en afwassen) en matige activiteiten of die waardoor u moeilijker gaat ademen, zoals stevig wandelen.

2,5 keer meer risico

Hoofdconclusie: wie meer dan 9 uur per dag stilzit, heeft een verhoogd risico op een vroege dood. Bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen is een vroegtijdig overlijden zelfs 2,5 keer waarschijnlijker. Volgens de onderzoekers is te lang stilzitten zelfs één van de belangrijkste doodsoorzaken ter wereld. Hoe meer activiteiten iemand per dag op z’n agenda had staan, hoe lager het risico. Zo had de minst actieve groep met gemiddeld 200 minuten dagelijkse activiteit al 40% minder kans om vroeger te sterven. Bij wie meer dan 308 minuten bewoog, daalde dat risico tot 56%. Elke vorm van lichaamsbeweging, hoe klein ook, is volgens de onderzoekers al voldoende om langer en gezond te leven.