WHO zet tests met hydroxychloroquine stop jv

18 juni 2020

07u01

Bron: belga 0 Medisch Internationale onderzoekers zullen tests met malariageneesmiddel hydroxychloroquine stopzetten bij zwaar zieke Covid-19-patiënten. Het medicijn heeft de mortaliteit bij zwaar zieke patiënten niet verminderd, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op basis van testresultaten.

Hydroxychloroquine was onderdeel van een door de WHO gecoördineerde onderzoeksreeks met meer dan 3.500 patiënten in 35 landen. Daarbij wordt onderzocht of verschillende al beschikbare geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld malaria, hiv, ebola en multiple sclerose ook effect ressorteren tegen Covid-19.

Na een bericht van vaktijdschrift The Lancet dat hydroxychloroquine mogelijk zelfs de mortaliteit verhoogt, waren de tests eind mei al tijdelijk gestopt. Later trok het tijdschrift de studie in, en gaf de WHO begin juni weer groen licht om de tests voort te zetten.

In de VS heeft de FDA, het federale voedsel- en geneesmiddelenagentschap, maandag zijn uitzonderlijke goedkeuring voor hydroxychloroquine ingetrokken voor de behandeling van Covid-19-zieken. De recentste wetenschappelijke resultaten wijzen erop dat het "onwaarschijnlijk" is dat hydroxychloroquine doeltreffend is bij de behandeling van de longziekte, klonk het.