WHO: "We moeten het aantal besmettingen omlaag krijgen voor griepseizoen begint"

16 september 2020

19u50

Met de herfst in aantocht waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor de toenemende verspreiding van het coronavirus. Het griepseizoen komt er immers ook aan. Daarnaast wijzen WHO-experts er ook op dat steeds meer jongere mensen besmet raken met het virus. Het aantal ziekenhuisopnames in die leeftijdscategorie neemt toe.

“We zien in sommige landen verontrustende trends”, zei WHO-epidemioloog Maria Van Kerkhove vandaag tijdens een webbriefing via sociale media. “We zien een stijging van het aantal hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen, voornamelijk in Spanje, Frankrijk, Montenegro, Oekraïne en in sommige staten van de VS. Dat is verontrustend, want het griepseizoen is er nog niet.” Het is immers mogelijk dat iemand tegelijkertijd de griep en het coronavirus oploopt.

“We willen niet dat het virus de kracht heeft die het nu heeft met de winter in aantocht,” zegt Mike Ryan, hoofd van het WHO-noodprogramma. Hij raadt mensen die een hoog risico lopen op besmetting met het coronavirus aan om zich te laten vaccineren tegen de griep.



Van Kerkhove wijst op een daling in de gemiddelde leeftijd van patiënten die besmet zijn met Covid-19 en koppelt dat aan een stijging in het aantal hospitalisaties van mensen tussen 15 en 49 jaar oud. Tegelijkertijd dragen verscheidene factoren ertoe bij dat het aantal overlijdens als gevolg van Covid-19 in Europa daalt, zoals het feit dat besmettingen sneller worden opgespoord en een verbetering van de zorg, klinkt het.

Besmettelijkheid

Volgens Van Kerkhove kunnen mensen verscheidene weken positief testen voor het coronavirus, maar dat betekent niet dat ze die hele periode besmettelijk zijn. De epidemioloog stelt dat men het virus kan doorgeven tot op dag negen nadat men zelf besmet raakte. Mensen zijn zelf het meest besmettelijk op dag vijf, zes, zeven en acht en wanneer ze zelf symptomen vertonen.

Er wordt naarstig aan een vaccin gewerkt, klinkt het nog. Groepsimmuniteit proberen te bereiken zonder vaccin, is gevaarlijk en zou veel mensenlevens kosten, zegt Van Kerkhove.