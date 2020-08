WHO waarschuwt opnieuw voor vaccin-nationalisme: “Niemand is veilig totdat iedereen veilig is” Eerst moeten overal meest kwetsbaren beschermd worden HAA

19 augustus 2020

12u45

Bron: IPS 15 Medisch De hele bevolking van een land inenten met een vaccin tegen Covid-19: dat is niet de juiste strategie, zo zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Eerst moeten overal de meest kwetsbaren beschermd worden.

“Leiders willen eerst hun eigen volk beschermen, maar de reactie op deze pandemie moet collectief zijn, en dat is geen kwestie van liefdadigheid”, zegt WHO-directeur Tedros Adhanom Gebreyesus.



“We hebben op een harde manier geleerd dat de snelste manier om een einde te maken aan deze pandemie en de economieën te heropenen is om overal eerst de meest bedreigde bevolkingsgroepen te beschermen, in plaats van de hele bevolking van slechts een paar landen.”

Beschermingsmateriaal

Tedros waarschuwt voor “vaccin-nationalisme”. Hij verwijst daarbij naar de crisis bij het begin van de pandemie. Toen het coronavirus zich begon te verspreiden buiten China, was er een enorme toename in de vraag naar persoonlijk beschermingsmateriaal, zoals medische maskers, jassen, handschoenen en gezichtsbescherming.

Sommige landen stelden exportbeperkingen in en in verschillende gevallen namen regeringen medische benodigdheden in beslag. “Een tijdlang hadden sommige landen geen essentiële voorraden meer, zoals die nodig zijn voor gezondheidswerkers die te maken hadden met toenemende gevallen van Covid-19”, brengt Tedros in herinnering.

Als er nieuwe diagnoses, medicijnen en vaccins verschijnen, is het essentieel dat landen niet dezelfde fouten maken Tedros Adhanom Gebreyesus van de WHO

Niet dezelfde fouten

Volgens de WHO-topman “heeft het nationalisme van de leveringen de pandemie verergerd en droeg het bij aan het totale falen van de mondiale keten.” Dus “als er nieuwe diagnoses, medicijnen en vaccins verschijnen, is het essentieel dat landen niet dezelfde fouten maken”.

Ook al slaagt er een land erin een vaccin te vinden, dan zal het dat moeten verspreiden in glazen flesjes van hoge kwaliteit die in een ander land worden geproduceerd. Planning op het hoogste niveau is nodig om de wereld te vaccineren en te behandelen. “We zullen snel miljarden doses moeten produceren om iedereen te bereiken die het vaccin nodig heeft”, aldus Tedros. “Dat betekent honderden miljoenen glazen flesjes en manieren om ze effectief te vervoeren.”

Eerlijke en rechtvaardige toegang

Sinds mei overlegt de WHO om een nieuw kader te ontwikkelen voor eerlijke en rechtvaardige toegang tot diagnoses, behandelingen en vaccins tegen corona in alle landen. “Zodra een succesvol vaccin is geïdentificeerd, zal de strategische adviesgroep van de WHO aanbevelingen doen voor het gepaste en eerlijke gebruik ervan, om wereldwijd de grootste impact te bereiken”, stelt Tedros.

“Niemand is veilig totdat iedereen veilig is”, benadrukt hij. “Geen enkel land heeft toegang tot onderzoek en ontwikkeling, productie en de hele toeleveringsketen voor alle essentiële medicijnen en materialen.”

Tedros heeft gisteren naar alle lidstaten een brief gestuurd met een oproep om samen te werken. “Net zoals een orkest hebben we alle instrumenten nodig om in harmonie te spelen, en zo muziek te creëren waar iedereen van zal genieten.”

