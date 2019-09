WHO: "Valse info over vaccins net zo besmettelijk en gevaarlijk als de ziektes zelf” Global Vaccination Summit in Brussel ADN

12 september 2019

15u37

Bron: Belga 0 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie trekt ten strijde tegen valse informatie over vaccinatie die verspreid wordt op het internet. Die fake berichten - op Facebook bijvoorbeeld - "zijn zo besmettelijk en gevaarlijk als de ziektes zelf die het helpt te verspreiden", zei dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO, op de Global Vaccination Summit in Brussel.

Die top werd bijgewoond door Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, een aantal gezondheidsministers waaronder Maggie De Block, en koningin Mathilde.

Hoaxen

Dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus bond in zijn openingsspeech de kat de bel aan: "Desinformatie over vaccinatie heeft zich verspreid in ontwikkelde landen in Europa, de VS, Canada en anderen, maar ook in minder ontwikkelde landen zoals Pakistan en Congo, waardoor de strijd tegen polio en ebola in gevaar komt. De recente aankondigingen door Pinterest en Facebook dat ze gebruikers zullen leiden naar nauwkeurige en betrouwbare informatie over vaccins is zeer welkom en een goed begin. Er moet meer worden gedaan."

Een vertegenwoordiger van Facebook, Jason Hirsch, hoofd van de afdeling "Health Integrity Policy" binnen het bedrijf, was aanwezig op de top in de Charlemagne Building in het Europees kwartier in Brussel. Hij vertelde tijdens een panelgesprek wat Facebook concreet doet om hoaxen over vaccinatie tegen te gaan.

Optreden

"We nemen dat heel serieus. Wanneer we bijvoorbeeld een vals bericht vinden dat vaccins autisme zouden veroorzaken, dan pakken we dat aan. Bij herhaaldelijke berichten van die strekking, nemen we actie tegen de Facebookgroep of -pagina waar die berichten op gepost worden. Die pagina zal niet één van de eerste pagina's zijn die opduikt in Facebookzoekresultaten. De inhoud gaan we niet aanbevelen aan Facebookgebruikers. Advertenties van de antivaccinbeweging gaan we weigeren."

Enerzijds optreden tegen valse info en anderzijds correcte info promoten, dat lijkt de bedoeling te zijn van de sociale netwerksite. Hirsch: "We willen betrouwbare informatie over vaccinatie belichten. We willen mensen informatie van hoge kwaliteit bezorgen door te linken naar websites van de Wereldgezondheidsorganisatie."

Facebook’s Jason Hirsch talking about reducing distribution of misinformation about vaccination and increasing exposure of credible information at #VaccinationSummit19 now #VaccinesWork pic.twitter.com/N433H7EOZz Katie Owens(@ ktowens) link

Maggie De Block

Aan hetzelfde panelgesprek nam gezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) deel. Zij had gisteren al een ontmoeting met Hirsch en andere mensen van Facebook. Ze bespraken de "belangrijke stappen", aldus de minister, die Facebook genomen heeft om het vertrouwen in vaccins op te krikken.

Er is ook afgesproken dat minister De Block en haar administraties in nauw contact zullen blijven met Facebook om dit op te volgen en om informatie uit te wisselen. De minister is ervan overtuigd dat "Facebook goed geplaatst is om een rol te spelen bij het herstellen/opkrikken van het vertrouwen in vaccinatieprogramma's, en ruimer, bij het correct informeren van mensen over gezondheidsthema's.”

Vandaag op de top zei de minister over vaccinatie dat er "bij ons een goede toegankelijkheid en terugbetaling is. Belangrijk, want vaccins redden elke minuut vijf levens. Maar ook in Franstalig België en Brussel hebben we een uitbraak van mazelen gehad bij mensen die hun kinderen niet vaccineren en daar moeten we tegenin gaan.”

We moeten een "sociale beweging" lanceren die vaccinatie als norm neemt door oa:

- rolmodellen en gezondheidsprofessionals in te schakelen

- aandacht in onderwijs

- pro-argumenten en verhalen aan bod laten komen in tv-series#VaccinationSummit19 @EU_Commission @WHO @EU_Health pic.twitter.com/Cp1TDLkeMD Maggie De Block(@ Maggie_DeBlock) link

Spelen met vuur

Dat deed Commissievoorzitter Juncker ook. "Hier riskeren mensen hun leven en dat van anderen door vaccins te weigeren. Sommigen spelen niet het spel van preventie en spelen met vuur.” Terwijl er in armere landen een gebrek is aan vaccins.

Wereldgezondheidsdirecteur Ghebreyesus: "Eén op de tien kinderen die vandaag geboren worden, krijgen niet de basisvaccinaties." Oplossing hiervoor moet komen van "politiek engagement, innovatie, samenwerking en investeringen" volgens de directeur-generaal van het WHO.

The message of Laura needs to be repeated over and over again #VaccinesWork @WHO https://t.co/5jr8BwPuXm Maggie De Block(@ Maggie_DeBlock) link