WHO trekt waarschuwing voor Ibuprofen bij mogelijke besmetting met coronavirus weer in

19 maart 2020

16u38

Bron: Belga 22 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar waarschuwing voor het gebruik van de pijnstiller Ibuprofen bij een mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus weer ingetrokken. Dat blijkt donderdag uit een mededeling van de organisatie.

Volgens experts van de WHO zijn er geen wetenschappelijk studies en geen rapporten van behandelde artsen die wijzen op negatieve gevolgen bij Covid-19-patiënten die Ibuprofen gebruiken. De organisatie benadrukt dat er wel rekening moet worden gehouden met de bekende neveneffecten voor sommige bevolkingsgroepen.

“Op basis van de informatie die momenteel voorhanden is, raadt de WHO de inname van Ibuprofen niet af”, zo staat in de mededeling van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Dinsdag had de WHO Ibuprofen nog afgeraden voor mensen die mogelijk besmet zijn met het nieuwe coronavirus. In plaats daarvan werd Paracetamol aanbevolen.