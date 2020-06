WHO trekt bewering in: “Coronapatiënten meest besmettelijk wanneer ze eerste symptomen vertonen” LH KV

09 juni 2020

17u28

Bron: CNBC, Reuters, NY Times 510 Medisch Uit studies blijkt dat mensen met het coronavirus de grootste kans hebben om het virus over te dragen op anderen, wanneer ze zelf de eerste symptomen vertonen. Dat meldt de WHO vandaag. Of patiënten zonder symptomen besmettelijk zijn of niet, is nog niet duidelijk. Vanmorgen stelde de WHO van niet, maar die bewering werd later weer ingetrokken.

“De vraag is niet alleen wie het virus overbrengt, maar ook wanneer”, zei Maria Van Kerkhove, hoofd van de afdeling voor opkomende ziekten en zoönose, vandaag tijdens een persconferentie in Genève. Mensen zijn “in een erg vroeg stadium” van de ziekte besmettelijk. Ze erkende wel dat de bevindingen gebaseerd zijn op “erg voorlopige gegevens” en dat er meer onderzoek nodig is om meer te weten te komen over de manier waarop het virus zich verspreidt.

Of ook asymptomatische patiënten besmettelijk zijn, blijft een van de grote vragen tijdens deze coronacrisis. Eerder vandaag deelde de WHO mee dat asymptomatische verspreiding een “zeer zeldzaam” gegeven is. Later op de dag stelde Van Kerkhove dat bij. Tussen 6 en 41 procent van mensen die besmet raken met het coronavirus, vertonen geen symptomen, lichtte ze toe. Volgens sommige modellen zouden die individuen echter verantwoordelijk kunnen zijn voor 40 procent van alle besmettingen.

Belang van maatregelen

“Een mondmasker dragen verkleint de kans op asymptomatische en presymptomatische besmetting”, aldus Van Kerkhove. Samen met andere WHO-experts benadrukte ze het belang van een goede hygiëne, het bewaren van een veilige afstand, testen, tracen en quarantaine en isolatie om de pandemie onder controle te krijgen.

Volgens een onderzoek uit Hongkong, dat viroloog Steven Van Gucht in april aanhaalde tijdens de persconferentie over het coronavirus, kunnen personen die besmet met het virus, al twee tot drie dagen voor ze de eerste symptomen krijgen, anderen besmetten.

Vooral jongere en gezonde personen, die door het coronavirus zijn geïnfecteerd, ontwikkelen nooit symptomen of ontwikkelen slechts milde symptomen. Anderen ontwikkelen mogelijk pas dagen nadat ze besmet zijn daadwerkelijk symptomen.

Van Kerkhove raadt overheden vooral aan om geïnfecteerde mensen met symptomen op te sporen en te isoleren. “Waar we ons echt op willen focussen, is het volgen van de symptomatische gevallen”, zei Van Kerkhove. “Als we daadwerkelijk alle symptomatische gevallen zouden volgen, die zouden isoleren, hun contacten zouden volgen en die in quarantaine plaatsen, kunnen we de uitbraak drastisch verminderen.”

