WHO: "Stel niet-essentiële tandartsbezoeken even uit"

12 augustus 2020

10u35

Bron: AFP 129 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt om niet-essentiële tandartsbezoeken even uit te stellen. Dat is één van de richtlijnen die de organisatie naar voren schuift om de overdracht van het virus te voorkomen in landen waar voorlopig zonder strikte leidraad voor het coronavirus wordt gewerkt. In België werd zo'n advies reeds in april opgesteld.

“De WHO adviseert om niet-essentiële mondzorg uit te stellen totdat de verspreiding van Covid-19 voldoende is afgenomen”, zo luidt het advies. Hetzelfde geldt voor esthetische ingrepen.



De oproep komt er nadat de (niet-essentiële) mondzorg in talrijke landen hernomen wordt waar het virus nog steeds woekert. Maar zonder geschikte leidraad schuilen daar enkele gevaren, zo lopen vooral tandartsen het risico om besmet te worden door een van de patiënten. “Tandartsen werken erg dicht bij het gezicht van patiënten”, verklaart de WHO. “De procedures omvatten face-to-face communicatie en frequente blootstelling aan speeksel, bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Daardoor hebben ze een grotere kans om besmet te raken met SARS-CoV-2.” Anderzijds kunnen tandartsen op hun beurt patiënten besmetten. Daarom is het beter om tandartsbezoeken nog even uit te stellen. De WHO benadrukt evenwel dat het advies enkel geldt voor niet-essentiële tandartsbezoeken.

Uitstel van tandzorg

Eerder waarschuwde de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) nog voor het uitstel van tandzorg. Heel wat patiënten stelden het tandartsbezoek tijdens de eerste golf voor onbepaalde tijd uit. Het gevolg liet niet op zich wachten, zeggen de tandartsen. Veel patiënten die eigenlijk tandzorg nodig hadden, kwamen niet terecht bij de tandarts. “Daardoor kunnen tandproblemen verergeren. In vele gevallen dienen tanden verwijderd te worden. Dat veroorzaakt een aanzienlijke meerkost voor de patiënt, omdat in een latere fase de tand vaak moet vervangen worden door een al dan niet deels vergoedbare tandprothese.”