WHO schort klinische proeven met hydroxychloroquine op om veiligheidsredenen

26 mei 2020

07u59

Bron: Belga 2 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag aangekondigd dat de klinische proeven met hydroxychloroquine “tijdelijk” zijn opgeschort uit voorzorg. Deze beslissing werd genomen na een De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag aangekondigd dat de klinische proeven met hydroxychloroquine “tijdelijk” zijn opgeschort uit voorzorg. Deze beslissing werd genomen na een studie waarin werd vastgesteld dat het gebruik van chloroquine of derivaten daarvan zoals hydroxychloroquine tegen Covid-19 ondoeltreffend of zelfs schadelijk is. De studie werd gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet.

De WHO begon meer dan twee maanden geleden met klinische proeven in de zoektocht naar een effectieve behandeling voor Covid-19. Daarbij werd ook een klinische proef met met hydroxychloroquine opgestart, die “Solidariteit” werd genoemd. Voor die proeven “werven meer dan 400 ziekenhuizen in 35 landen actief patiënten en werden al bijna 3.500 patiënten gerekruteerd in 17 landen”, aldus de baas van de WHO.

Volgens de studie die in The Lancet is gepubliceerd, is noch chloroquine, noch derivaat hydroxychloroquine efficiënt tegen Covid-19 bij gehospitaliseerde patiënten, en zouden deze moleculen zelfs het risico op overlijden en hartritmestoornissen verhogen. De studie analyseerde gegevens van ongeveer 96.000 patiënten die besmet waren met het nieuwe coronavirus en die tussen 20 december 2019 en 14 april 2020 in het ziekenhuis werden opgenomen en sindsdien werden ontslagen of overleden. Ongeveer 15.000 van deze patiënten kregen één van de vier combinaties (chloroquine alleen of in combinatie met het antibioticum, hydroxychloroquine alleen of in combinatie met het antibioticum). Deze vier groepen werden vervolgens vergeleken met de 81.000 patiënten in de controlegroep die deze behandeling niet kregen.

De proeven die door de WHO en haar partners met hydroxychloroquine worden uitgevoerd, worden opgeschort in afwachting van “de gegevens” die door de proeven met Solidariteit “worden verzameld en worden herzien”, aldus directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus Tedros. “Dit is een tijdelijke maatregel,” zei Dr. Soumya Swaminathan, hoofd van de wetenschappelijke afdeling van de WHO daarover.

Malariamiddel

Hydroxychloroquine is een derivaat van chloroquine, dat al tientallen jaren wordt voorgeschreven tegen malaria. Daarnaast wordt het ook voorgeschreven voor lupus of reumatoïde artritis. Sinds de Franse professor Didier Raoult eind februari verschillende studies openbaar maakte, die de doeltreffendheid van hydroxychloroquine tegen Covid-19 zouden aantonen, geniet het middel een ongekende reputatie. Ook Amerikaans president Donald Trump is vol lof over het middel, en zou het een tijd lang dagelijks hebben ingenomen als preventieve maatregel.

