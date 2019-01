WHO-rapport: “Migranten en vluchtelingen lopen groter risico op ziektes dan inwoners gastland” AW

21 januari 2019

13u42

Bron: Belga 0 Medisch Migranten en vluchtelingen hebben een goede algemene gezondheid, maar door slechte leefomstandigheden of aanpassingsproblemen in het gastland waar ze verblijven, lopen ze een groter risico op ziektes. Dat blijkt uit het rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de gezondheidstoestand van migranten en vluchtelingen in Europa.

Het "Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region”, is het eerste in zijn soort.

De WHO wil op die manier misverstanden, of "mythes" uit de weg ruimen: "Gemiddeld 10 procent van de inwoners van de 53 Europese WHO-landen is migrant. Goed voor 90 miljoen migranten op 920 miljoen inwoners. Daarvan is 7,4 procent vluchteling. Een cijfer dat vaak overschat wordt", zegt Santino Severoni, coördinator van het migratie- en gezondheidsprogramma van de WHO.



In de talrijke WHO-landen, gaande van Rusland over Andorra naar Duitsland en Turkmenistan, is het aandeel migranten heel divers. In Malta vertegenwoordigen ze 45 procent, in Albanië slechts 2 procent. België zit met 11 procent ongeveer op het gemiddelde.

Chronische ziektes

Uit onderzoek blijkt dat vluchtelingen en migranten bij hun aankomst in een gastland minder last hebben van niet-overdraagbare ziektes dan de autochtone bevolking. Als ze echter in arme leefomstandigheden terechtkomen, stijgt het risico op cardiovasculaire aandoeningen en kanker naargelang de duur van hun verblijf.

Aangezien ze hun levensstijl ook aanpassen naar minder fysieke activiteiten en minder gezond voedsel consumeren, stijgen ook hun kansen op chronische ziektes.

Infectieziektes

De reis naar een beter leven maakt de vluchtelingen ook vatbaarder voor infectieziektes. "Een ander zogenaamd 'feit' dat vaak gesteld wordt, is dat vluchtelingen en migranten overdraagbare ziektes meebrengen naar onze regio's", zegt Severoni, "Maar dat klopt niet altijd. Zo blijkt dat een significant deel van de vluchtelingen die hiv-positief zijn, de infectie pas opliepen na hun aankomst in Europa.

"De politieke en sociale systemen hebben het vandaag de dag moeilijk om een humaan en positief antwoord te vinden op de volksverhuizingen en migratie", zegt dokter Zsuzsanna Jakab, regionaal WHO-directeur voor Europa. "Dit rapport is een momentopname van de gezondheid van de vluchtelingen en migranten in de Europese WHO-landen, in een tijd waarin het migratiefenomeen uitbreidt over de hele wereld."