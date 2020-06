WHO prijst “wetenschappelijke doorbraak” in strijd tegen Covid-19 IB

17 juni 2020

03u56

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt van een "wetenschappelijke doorbraak", nu blijkt dat een geneesmiddel uit de familie van de steroïden de mortaliteit bij ernstige zieke Covid-19-patiënten aanzienlijk vermindert.

"Dit is de eerste behandeling waarvan blijkt dat ze de sterfte vermindert bij Covid-19-patiënten die beademd worden", zei Tedros Adhanom Ghebreyesus, algemeen directeur van de WHO, in een perscommuniqué. "Dit is goed nieuws en ik feliciteer de Britse regering, de Universiteit van Oxford en de talrijke ziekenhuizen en patiënten in het Verenigd Koninkrijk die bijgedragen hebben aan deze wetenschappelijke doorbraak, die mensenlevens redt."

Gisteren maakten verantwoordelijken van Recovery, een Britse klinische studie, bekend dat ze een steroïde hebben gevonden, dexamethasone, die de sterfte bij de zwaarst zieken met een derde vermindert.

Viroloog Steven Van Gucht noemde de studie in een eerste reactie “vrij veelbelovend”.

