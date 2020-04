WHO past advies over mondmaskers misschien aan na studie met tegenstrijdige resultaten AW

02 april 2020

13u45

Bron: Sky News 34 Medisch Terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - alsook de experts in eigen land - eerst adviseerde om geen mondmasker te dragen zolang je zelf niet ziek bent, lijkt een nieuwe studie nu bewijs te leveren dat het dragen van mondmaskers wel degelijk nut heeft. Zelfs als je niet ziek bent. Een panel van WHO-experts zal zich vandaag over de studie buigen, waarna hun advies misschien aangepast wordt.

Niet alleen in eigen land, maar wereldwijd wordt volop gediscussieerd over het nut van mondmaskers. Zowel de Belgische overheid als de WHO raadt het voorlopig niet aan om er te dragen zolang je niet zelf ziek bent. Maar daar komt mogelijk verandering in.



“Op dit moment wordt er gedebatteerd over het nut van maskers, omdat Hongkong bewijs heeft geleverd dat maskers nuttig kunnen zijn bij het beschermen van individuen tegen besmetting”, aldus David Heymann, voorzitter van het WHO-expertenpanel.



Voorlopig luidt het advies nog steeds: zorgpersoneel en anderen die zieken verzorgen, dragen een masker. Ook wie symptomen vertoont zoals koorts, hoesten, een snotneus of kortademigheid, draagt best een mondmasker. De WHO waarschuwt er wel voor dat het dragen van een mondmasker alleen nuttig is in combinatie met het veelvuldig wassen van de handen.

