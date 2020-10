WHO: “Mogelijk coronavaccin tegen einde van het jaar” kv

06 oktober 2020

20u58

Bron: Reuters 1 Medisch De kans bestaat dat er tegen het einde van het jaar een vaccin tegen het coronavirus is. Dat zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag. Hij roept de politieke leiders op tot solidariteit en samenwerking om te garanderen dat de vaccins eerlijk verdeeld zullen worden wanneer ze beschikbaar zijn.

“We zullen vaccins nodig hebben en er is hoop dat we tegen het einde van het jaar een vaccin kunnen hebben. Er is hoop”, zei Tedros vandaag tijdens een zitting van de raad van bestuur van de WHO. Momenteel zitten er negen experimentele vaccins in de pijplijn bij de WHO, die hoopt om tegen eind 2021 twee miljard doses te kunnen verdelen.

Tijdens de twee dagen durende raad van bestuur, waarop de globale aanpak van de pandemie onder de loep werd genomen, riepen verscheidene landen, waaronder Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Australië, op tot hervormingen die het agentschap moeten versterken.



De Amerikaanse president Donald Trump en zijn administratie beschuldigen de WHO ervan de pandemie verkeerd te hebben aangepakt. Volgens de VS is de WHO niet kritisch genoeg voor China, waar het virus vorig jaar voor het eerst opdook in de Chinese stad Wuhan. Tedros wijst die beschuldiging echter van de hand en zegt dat zijn agentschap altijd open heeft gecommuniceerd over de verspreiding van het virus.