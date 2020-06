WHO: Moeders mogen hun baby ook bij coronabesmetting nog borstvoeding geven AW

12 juni 2020

20u03

Bron: Belga 1 Medisch Moeders die besmet zijn met het coronavirus mogen hun pasgeboren baby nog altijd borstvoeding geven. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) duidelijk gemaakt. "De voordelen van borstvoeding zijn groter dan de nadelen", verklaarde WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genève.

"De WHO heeft zorgvuldig onderzoek gevoerd naar het risico dat de ziekte Covid-19 via borstvoeding wordt overgedragen aan kinderen", zo deelde de WHO-topman mee. "We weten dat de kinderen maar een relatief klein risico hebben om de ziekte op te lopen, maar dat ze wel vatbaarder zijn voor andere aandoeningen wanneer ze geen borstvoeding krijgen.”

"De moeders bij wie een besmetting vermoed wordt, of bij wie ze bevestigd is, moeten worden aangemoedigd om borstvoeding te geven", klinkt het nog. "Ze moeten niet gescheiden worden van hun zuigelingen, tenzij de moeder te ziek is."