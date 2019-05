WHO keurt resolutie goed over transparantie op geneesmiddelenmarkten AW

28 mei 2019

17u45

Bron: Belga 0 Medisch De lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waartoe ook België behoort, hebben een resolutie goedgekeurd waarin ze meer transparantie vragen op de geneesmiddelenmarkten. Doel van de resolutie is om de lidstaten te helpen beslissen over aankoop van gezondheidsproducten en betere prijzen te onderhandelen, aldus de WHO.

Het voorstel tot resolutie werd door Italië ingediend met de steun van een twintigtal landen. Vorige week publiceerde de WHO een voorlopige versie van de tekst, waarin te lezen stond dat enkele landen waaronder Duitsland, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk een minder strikte invulling vroegen. Vandaag, op de laatste dag van de algemene vergadering van de WHO, werd een consensus gevonden.



Resultaten en kosten van klinische tests

De finale tekst werd uiteindelijk sterk afgezwakt wat betreft de transparantie van klinische proeven en van de productiekosten van geneesmiddelen. Zo stond in de oorspronkelijke tekst de eis om de resultaten en de kosten van klinische tests op mensen te publiceren. Dat werd in het ondertekende document herleid tot: maatregelen die aanzetten tot een betere publicatie van resultaten. Daarnaast wordt ook gevraagd om de prijzen van de klinische tests te publiceren indien die al publiekelijk beschikbaar zijn, of op vrijwillige basis.

Openbare kennisgeving verbeteren

De resolutie vraagt ook om de rapportage van informatie door leveranciers over geregistreerde hygiënische producten te verbeteren, zoals informatie over prijzen, verkochte eenheden, commercialisatiekosten en subsidies. In eerste instantie stond in de tekst de eis om de informatie openbaar te maken. Tot slot wordt aan de lidstaten gevraagd om de openbare kennisgeving te verbeteren van informatie over patenten, terwijl in de oorspronkelijke tekst werd opgeroepen tot het verbeteren van de transparantie rond de patenten.

Uit de oorspronkelijke tekst werd wel de vraag behouden om gepaste maatregelen te nemen rond het openlijk uitwisselen van informatie over de nettoprijzen.

Vorige week heeft een vijftigtal ngo's waaronder Artsen zonder Grenzen en Dokters van de Wereld nog gevraagd om een "harde" resolutie goed te keuren.