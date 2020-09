WHO keurt goedkope Covid-19-sneltest goed: al na kwartier resultaat Joeri Vlemings

29 september 2020

12u30

Bron: The Guardian, BBC, WHO 6 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een sneltest om Covid-19 op te sporen goedgekeurd. De test geeft al na een kwartier tot een half uur de uitslag. Hij is bovendien goedkoop. Bedoeling is om de sneltest wereldwijd uit te rollen, met voorrang voor armere landen. België komt eveneens in aanmerking om de test aan te kopen.

Lage-inkomens- en midden-inkomenslanden kampen wereldwijd met een gebrek aan testcapaciteit, omdat ze niet genoeg laboratoria en gezondheidswerkers hebben. Daar zou de nieuwe sneltest iets kunnen aan doen. De test - die lijkt op een zwangerschapstest - kost voor de armere landen maar maximum 5 dollar (4,3 euro). Ter vergelijking: in ons land ligt de kostprijs van een moleculaire diagnostische test (PCR-test) ongeveer tien keer hoger. Bovendien kan je met de sneltest al na een kwartier - hoogstens binnen het half uur - het resultaat aflezen, wat wel nog altijd door medisch geschoold personeel gebeurt. Vandaag moet je in ons land enkele dagen wachten om te weten of je al dan niet positief bent, onder meer omdat de test eerst moet afgenomen worden door een professional en daarna naar het labo moet.

De WHO is lovend over de “nieuwe, uiterst draagbare en gemakkelijk te gebruiken test” en spreekt van een mijlpaal. Twee bedrijven zullen in zes maanden tijd 120 miljoen antigene tests produceren voor armere landen. De test van de Zuid-Koreaanse firma SD BioSensor is al via een spoedprocedure goedgekeurd door de WHO, die van het Amerikaanse Abbott zal naar verwachting snel volgen. In armere landen sterven gezondheidswerkers verhoudingsgewijs veel vaker. De sneltests zullen het er mogelijk maken om het personeel in de gezondheidssector massaal te testen.

Twintig procent van de productie van de sneltests is gereserveerd voor lage-inkomens- en midden-inkomenslanden, 80 procent mag naar de rest van de wereld. Bedoeling is te vermijden dat de rijkere landen niet alles als eerste opkopen, zoals dat met de lancering van de PCR-test het geval bleek. Het initiatief van de WHO, de Bill en Melinda Gates-stichting, de Europese Commissie en Frankrijk werd in april gelanceerd. Rijke landen die toen intekenden op het wereldwijde samenwerkingsplatform Access to Covid Tools (ACT) Accelerator kunnen eveneens de sneltest aankopen. Duitsland bestelde er al 20 miljoen stuks van, Frankrijk en Zwitserland willen de test ook. Het is nog niet duidelijk of België zal volgen. De WHO meldt dat volgende maand al sneltests zullen worden verdeeld in 20 Afrikaanse landen.

Vaccin

De PCR-test blijft wel veel nauwkeuriger dan de sneltests, die een gevoeligheid tussen 80 en 90 procent hebben. Maar de sneltest kan bijvoorbeeld worden ingezet voor screening in scholen, universiteiten en bedrijven. Zo kunnen Covid-19-patiënten worden opgespoord nog vóór ze symptomen hebben, om ze dan meteen in quarantaine te laten gaan om de verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Online zijn er al wel sneltests verkrijgbaar, maar het is de eerste keer dat er een op de markt komt die beantwoordt aan de vereisten van de WHO, besluit The Guardian.

ACT-Accelerator zet zich ook in om Covid-19-medicatie in bulk aan te kopen en over de wereld te verdelen. Hetzelfde geldt voor eventuele vaccins, eens die hun werkzaamheid bewezen hebben.