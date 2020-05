WHO: “In juni duidelijkheid over gebruik hydroxychloroquine tegen corona” kv

26 mei 2020

23u06

Bron: Belga 0 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht dat een onderzoeksteam al volgende maand met conclusies komt over de veiligheid van het malariamedicijn hydroxychloroquine als middel tegen het coronavirus. De mededeling komt een dag nadat de organisatie een wereldwijde proef bij coronapatiënten met dit middel voorlopig had stilgelegd .

In een aantal landen waren tests gestart om te onderzoeken of het malariamedicijn preventief helpt tegen een besmetting met het virus. De WHO schort de proeven nu op na een studie in het Britse medische tijdschrift The Lancet. Daarbij werd vastgesteld dat de sterftecijfers hoger zijn bij patiënten die hydroxychloroquine krijgen, en dat die ook vaker te kampen hadden met hartritmestoornissen.

De Amerikaanse president Donald Trump had het middel als mogelijke behandeling voor de ziekte aanbevolen. Hij nam het zelf ook een tijdje, maar is er mee gestopt.

Een definitief besluit over de schadelijkheid, de voordelen of nadelen van hydroxychloroquine zal worden genomen zodra alle gegevens zijn beoordeeld", aldus de WHO. "Deze beoordeling wordt medio juni verwacht.”



De WHO beschouwt het Amerikaanse continent inmiddels als het nieuwe epicentrum van de pandemie van het coronavirus. Het is nu niet het moment voor deze landen om de coronabeperkingen te versoepelen, waarschuwde de organisatie dinsdag.

Situatie in Zuid-Amerika zorgwekkend

Carissa Etienne, WHO-directeur voor Noord- en Zuid-Amerika en hoofd van de Pan American Health Organization, zei via een videoconferentie dat het aantal uitbraken toeneemt in landen als Brazilië. Daar was afgelopen week het aantal gerapporteerde sterfgevallen in een zevendaagse periode, het hoogste ter wereld sinds het begin van de pandemie. De WHO noemt ook de versnelde uitbraken in Peru, Chili, El Salvador, Guatemala en Nicaragua zorgwekkend.

Heel Amerika heeft meer dan 2,4 miljoen gevallen van het coronavirus geregistreerd en meer dan 143.000 sterfgevallen. Latijns-Amerika is Europa en de Verenigde Staten gepasseerd in de aantallen dagelijkse besmettingen, zei ze.