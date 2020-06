WHO hoopt dit jaar nog op productie van honderden miljoenen coronavaccins YV

18 juni 2020

13u10

Bron: Reuters 0 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hoopt dat er dit jaar nog honderden miljoenen dosissen van het coronavaccin geproduceerd worden. Tegen het einde van 2021 schat de organisatie de productie op twee miljard vaccins. Dat heeft hoofdwetenschapper, Soumya Swaminathan, vandaag gezegd bij een dagelijkse update.

Nu verschillende landen aan de slag zijn gegaan met het experimenteren van mogelijke vaccins tegen Covid-19, is ook de Wereldgezondheidsorganisatie gestart met het onderzoeken wie eerst gevaccineerd moet worden. Daarbij zou gezondheidspersoneel, ouderen en risicopatiënten prioriteit krijgen. Maar ook personen die leven of werken op plaatsen waar het risico op besmetting hoog is, zoals rusthuizen en gevangenissen, zullen niet vergeten worden.

“Hoop niet opgeven”

“Ik ben optimistisch, maar het ontwikkelen van een vaccin is heel complex. Nog heel veel is onzeker”, merkt Swaminathan op. “Het goede is dat er veel geëxperimenteerd wordt, dus als één vaccin mislukt, mogen we de hoop nog niet opgeven.” Verder voegt de wetenschapster eraan toe dat het virus nog niet muteerde.



Op dit moment worden er zo’n tien mogelijke vaccins onderzocht en zelfs al getest op mensen. Het vaccin waar we al sinds het begin van dit jaar op wachten, kan al binnen enkele maanden beschikbaar zijn. Sommige landen, waaronder Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië, bestelden zelfs al vaccins bij farmaceutische bedrijven nog voor bewezen is dat ze werken.

Lees ook: Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië wagen een gokje en kopen onafgewerkt coronavaccin