WHO: borstvoeding helpt tegen ondervoeding én obesitas HAA

17 december 2019

11u55

Bron: IPS 10 Medisch Een op drie ontwikkelings- of groeilanden heeft met ernstige ondervoeding of obesitas te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit voor een andere aanpak. Borstvoeding speelt daar een belangrijke rol in.

Een nieuw rapport, dat gisteren in The Lancet is verschenen, zegt dat wereldwijd bijna 2,3 miljard kinderen en volwassenen te zwaar zijn en meer dan 150 miljoen kinderen te licht wegen. De makers van de studie waarschuwen dat ondervoeding en obesitas ook over de generaties heen nadelige effecten kunnen hebben.

Hele voedselketen onder de loep

“We hebben te maken met een nieuwe realiteit op vlak van voeding”, zegt WHO-directeur en hoofdauteur van de studie, Francesco Branca. “De tijd dat we de bevolking in lage-inkomenslanden enkel konden associëren met ondervoeding en die in de hoge-inkomenslanden met overgewicht, is voorbij.”



“Alle vormen van gewichtsproblemen hebben een gemeenschappelijke noemer: voedselsystemen die niet in staat zijn om te voorzien in voldoende gezonde en betaalbare voeding. Dit moet veranderen en dat vereist een verregaande wijziging van zowel de productie, als de verwerking, de prijszetting, marketing, consumptie en verspilling van voedsel”, zegt Branca.

Borstvoeding gedurende twee jaar

Het rapport geeft aanbevelingen om zowel ondervoeding als obesitas tegen te gaan. Een van de aanbevelingen is om je baby bij voorkeur de eerste twee jaar zoveel mogelijk borstvoeding te geven. Verder dienen fruit, groenten, zaden en granen de hoofdmoot van het dagelijkse dieet uit te maken en moet er veel minder energie komen uit vlees, suiker, vetten en zout.

De auteurs van het rapport stippen aan dat in eerdere studies over voeding zelden rekening werd gehouden met een aantal sleutelfactoren zoals voeding op heel jonge leeftijd, de kwaliteit van het voedsel en bepaalde sociaaleconomische factoren.

Sterker nog, sommige programma’s die ondervoeding hebben willen aanpakken, zouden zelfs onbedoeld het risico op obesitas en dieet-gerelateerde niet-overdraagbare ziekten hebben verhoogd.

Gezonde voeding prioritair

Volgens de WHO kan zowel ondervoeding als obesitas voorkomen worden door meer aandacht te hebben voor prenatale zorg en borstvoeding, sociaal welzijn, en nieuw landbouw- en voedselbeleid dat van gezonde voeding de prioriteit maakt.

“Zonder grondige transformatie van het hele voedselsysteem, zal een inactieve generatie enorme economische, sociale en milieukosten met zich meebrengen”, concludeert Branca. “De groei en ontwikkeling van individuen en gemeenschappen zullen tientallen jaren gehinderd worden.”

Volgens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN moeten alle landen tegen 2030 een einde maken aan honger en ondervoeding. Iedereen moet het hele jaar door toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel.