WHO: Al zeven dagen geen nieuwe ebola-gevallen vastgesteld in Congo IB

28 februari 2020

01u16

Tussen 18 en 25 februari zijn er in Congo geen nieuwe gevallen van ebola gemeld. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de organisatie wordt grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen de epidemie.

Sinds de epidemie midden 2018 uitbrak, is het de eerste keer dat er in een week tijd geen gevallen zijn gemeld. De organisatie noemt het een belangrijk moment, maar benadrukt dat men niet te optimistisch mag zijn. "De uitbraak blijft actief en het risico op nieuwe gevallen blijft groot", klinkt het in een verklaring.

Al meer dan 3.300 mensen hebben sinds de start van de uitbraak, in de zomer van 2018, ebola opgelopen. Het virus eiste al meer dan 2.200 mensenlevens.

De strijd tegen de epidemie verloopt heel moeizaam omdat het medisch personeel zijn werk niet goed kan uitvoeren door de gevechten in het gebied.