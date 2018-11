WHO: “Aantal nieuwe hiv-diagnoses nog steeds alarmerend hoog in Europese regio” IB

28 november 2018

00u45

In 2017 werden er 155.000 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld in de Europese regio van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat blijkt vandaag uit het aids/hiv-toezichtsrapport van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en WHO Europa.

De stijgende trend is niet zo steil als voorheen, en in de Europese Economische Ruimte (28 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is het aantal nieuwe diagnoses afgenomen. In de EER werden 25.000 mensen gediagnosticeerd met hiv.

In het oostelijke deel van de Europese regio werden maar liefst 130.000 nieuwe diagnoses gesteld, het hoogste aantal ooit.

De Europese regio bestaat uit 53 landen, met naast de Europese Economische Ruimte (EER) onder meer ook Rusland en Centraal-Aziatische landen als Tadzjikistan. Zeventig procent van de nieuwe diagnoses werd bij mannen vastgesteld.

90-90-90-doelstellingen

In 2014 lanceerde UNAIDS en zijn partners de 90-90-90-doelstellingen voor 2020. Tegen dat jaar moet 90 procent van iedereen die leeft met hiv, dat ook weten. Minstens negentig procent van de personen bij wie hiv werd vastgesteld, moet medicatie krijgen. En bij 90 procent van de mensen die medicatie krijgen moet de virale lading (de hoeveelheid virus in het bloed) onderdrukt zijn.

Maar volgens regionaal WHO-directeur voor Europa, Zsuzsanna Jakab, zitten we niet op koers om die deadline te halen. "Mijn oproep aan regeringen, ministers van Gezondheid en besluitvormers is krachtig: vergroot nu uw acties", klinkt het, waarmee ze doelt op slimme investeringen in preventie, testen en behandeling bij de belangrijkste groepen.

Hiv-diagnose nog steeds te laat gesteld

Dat er een stijging is in het aantal nieuwe hiv-besmettingen in de Europese regio in zijn geheel, komt omdat de hiv-diagnose nog steeds te laat gesteld wordt. De helft van de personen die de diagnose krijgen, heeft al een vergevorderd stadium van de infectie bereikt. "Het bereiken en testen van diegenen die risico lopen op een hiv-infectie is nog steeds een uitdaging voor de volksgezondheid in heel Europa. Om hiv vroegtijdig te diagnosticeren, de bestaande overdrachtketens te onderbreken en verdere infecties te voorkomen, moet Europa nauwer samenwerken met kwetsbare bevolkingsgroepen", stelt het rapport.

Het rapport wordt gepubliceerd ter gelegenheid van de dertigste Wereldaidsdag, op 1 december.