WGO erkent gameverslaving als ziekte

17u10

Bron: Belga 0 Thinkstock Medisch Verslavingen aan videospelletjes ("gaming disorders") worden binnenkort als een ziekte erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), zo heeft een woordvoerder van het agentschap van de Verenigde Naties vandaag aangekondigd.

De risico's op verslaving aan computerspelletjes zullen op de nieuwe ICD-lijst komen (International Classification of Diseases), die in juni verschijnt, preciseerde Tarik Jasarevic op een persbriefing. Deze lijst, die door de WHO wordt opgemaakt, baseert zich op de conclusies van deskundigen in de hele wereld.

Volgens de deskundigen van de World Health Organization moet een individu minstens een jaar lang aan een abnormale gameverslaving lijden voordat de diagnose van 'dwangmatig gedrag' gesteld kan worden, voegde de woordvoerder eraan toe.

Hij benadrukte dat het voorbarig was over de omvang van het probleem te speculeren. "Verslaafd zijn aan videospelletjes is relatief nieuw en de epidemiologische cijfers zijn nog niet verzameld." Toch zijn de gezondheidsdeskundigen het erover eens dat er een probleem is en dat de opname van gameverslaving op de ICD-lijst een gepaste stap is, aldus Jasarevic.