Wetenschappers zijn erg enthousiast over nieuw kankervaccin dat met één injectie alle tumoren in lichaam aanpakt ep

01 februari 2018

12u42

Bron: Daily Mail 3 Medisch Een spuitje om een tumor én uitzaaiingen bij kankerpatiënten te bestrijden. Een onderzoeksteam aan de universiteit van Stanford is alvast heel enthousiast over deze nieuwe kankerbehandeling die voorlopig alleen nog maar bij muizen getest werd. De combinatie van twee stoffen in één injectie zou het verdedigingsmechanisme in heel het lichaam activeren en kankertumoren heel gericht bestrijden, met een minimum aan bijwerkingen.

Het team van professor in de oncologie Ronald Levy heeft het nieuwe vaccin al getest bij muizen met kanker. Omdat de behandeling erg lokaal gebeurt, beweert de onderzoeker dat het een relatief ‘goedkope’ behandeling is die niet veel bijwerkingen kent. Iets wat patiënten nu wel ervaren bij de huidige kankertherapieën.

Verschillende types

In Levy's lab werd rituximab ontwikkeld, een vorm van chemotherapie die ook in Vlaanderen wordt ingezet. Je mag hem dus wel een autoriteit op het vlak van kankeronderzoek noemen. De professor legt uit wat zo vernieuwend is aan dit vaccin: “Het geheim van deze therapie is dat we twee verschillende stoffen samen inzetten. Deze nieuwe behandeling heeft als voordeel is dat we geen rekening moeten houden met de locatie van de verschillende tumoren en we moeten ook het hele immuunsysteem van een patiënt niet inschakelen.” Volgens het team kan het vaccin voor heel wat verschillende types kanker werken.

Afweercellen trainen

Levy is enthousiast over dit nieuwe kankermiddel om verschillende redenen. “De injectie moet slechts één keer gebeuren, het gaat ook om een erg lage dosis van twee stoffen die alleen de immuuncellen in de tumor zelf stimuleren. De eerste stof is een streng DNA dat dicht bij de immuuncellen werkt om de receptoren op de afweercellen sterker te maken. De tweede stof is een antilichaam dat zich aan de receptor bindt, wat de afweercellen activeert om de kankercellen aan te vallen. Door deze combinatie direct in de tumor te injecteren, train je de afweercellen als het ware om kanker te herkennen. Dit is een heel gerichte aanpak. De stoffen in het vaccin richten zich alleen op tumoren die een bepaald proteïne delen. De resultaten die we bij de muizen zagen, waren echt ongelooflijk. De tumoren in het hele lichaam van de dieren krompen."

Bijwerkingen en nadelen

Huidige vormen van immuuntherapie stimuleren het volledige immuunsysteem, anderen richten zich op een bepaald gebied om te voorkomen dat de kankercellen zich verspreiden. En de nieuwste vormen van therapie verwijderen de immuuncellen uit het lichaam om kleine veranderingen in het DNA ervan aan te brengen. Al die therapieën zijn wel succesvol, maar ze hebben ook heel wat nadelen. Ze zijn ofwel erg moeilijk om te ontwikkelen, of duurt het proces erg lang of gaan ze gepaard met erg veel bijwerkingen.

Tests op mensen

Levy is nu op zoek naar 15 patiënten met lymfeklierkanker voor een klinische test met het vaccin. Als die succesvol blijkt, gelooft de oncoloog dat de behandeling erg efficiënt kan zijn voor verschillende types van kanker. Bij de huidige behandelingen is de kans groot dat een patiënt hervalt omdat uitgezaaide kankercellen onopgemerkt bleven en schade in het lichaam aanrichten. Als oncologen dit vaccin voor een operatie injecteren, zou dit de kans op hervallen aanzienlijk kunnen verkleinen. "Ik denk niet dat er een limiet bestaat op het aantal tumoren dat we potentieel kunnen behandelen, zolang ze maar geïnfiltreerd worden door het immuunsysteem”, besluit de oncoloog nog.