Wetenschappers tonen link aan tussen alcoholgebruik en risico op dementie TTR

21 februari 2018

12u16

Bron: The Guardian 0 Medisch We hoeven je niet te vertellen dat te veel alcohol slecht is voor je lever, hart en nieren. Ook op de hersenen heeft overmatig alcoholgebruik een negatief effect. Britse wetenschappers tonen in een nieuwe studie aan dat er een link is tussen overmatig alcoholgebruik en het risico op dementie. Maar wat betekent "overmatig"? En hoe groot is het risico op dementie precies?

Onderzoekers gebruikten de database van the French National Hospital Discharge om te onderzoeken of er een directe link is tussen overmatig alcoholgebruik en dementie. Bij meer dan 38 procent van de 57.000 onderzochte patiënten met dementie was te veel alcohol dé grote boosdoener. Deze patiënten werden eerder opgenomen in het ziekenhuis met een ernstig alcoholprobleem. Dat staat te lezen in the Lancet Public Health journal.

Dr. Sara Imarisio, hoofd van Alzheimer's Research UK, refereert aan eerder onderzoek waaruit blijkt dat matige drinkers eveneens hersenschade oplopen en daardoor meer kans op dementie hebben. "Mensen mogen niet denken dat alleen wie in het ziekenhuis werd opgenomen door overmatig alcoholgebruik een verhoogd risico op dementie heeft. Dat is een verkeerde conclusie", benadrukt ze.

Hoewel uit eerdere studies bleek dat dagelijks alcohol drinken een gunstig effect op de hersenen zou hebben, wil net zoals Dr. Imarisio ook Dr. Michaël Schwarzinger van the Translational Health Economics Network waarschuwen dat er al schade optreedt bij wie meer dan veertien glazen alcohol per week drinkt. "Ook zij verhogen het risico op dementie met dertig procent", klinkt het. "De beschadigde hersencellen zullen zich immers nooit meer herstellen. Dat geldt eveneens voor verslaafden die geen alcohol meer drinken. Hun risico op dementie blijft hetzelfde. We zijn ons te lang niet bewust geweest van die impact”, vertelt Dr. Michaël Schwarzinger van the Translational Health Economics Network aan the Guardian.

Experts hopen dat mensen meer stilstaan bij de hoeveelheid alcohol die ze per week drinken.