Wetenschappers optimistisch over bloedtest voor nieuwe kinderziekte gelinkt aan coronavirus Joeri Vlemings

18 mei 2020

12u35

Bron: The Guardian 12 Medisch Britse wetenschappers hebben er goede hoop op om een bloedtest te ontwikkelen voor de nieuwe, levensbedreigende kinderaandoening die gelijkenissen vertoont met de ziekte van Kawasaki en vermoedelijk gelinkt is aan Covid-19. Met zo’n test zouden artsen kunnen inschatten wie de risicopatiënten zijn en welke behandeling ze nodig hebben.

Vorige maand doken de eerste gevallen op van een nieuwe kinderziekte waarvan de symptomen lijken op die van de ziekte van Kawasaki, een aandoening die ontstekingen aan de bloedvaten veroorzaakt. Inmiddels rapporteerden ziekenhuizen over de hele wereld al enkele honderden gelijkaardige gevallen. Een deel van de zieke kinderen testte ook positief op Covid-19. Ook in ons land zijn er recent enkele gevallen van de uiterst zeldzame ziekte vastgesteld.

Patiënten hebben onder meer koorts, buikpijn, koude handen en voeten, en krijgen rode uitslag. Heel soms valt de ziekte ook het hart aan en kan ze uiteindelijk fataal zijn. De aandoening wordt in principe behandeld met ontstekingsremmers of geneesmiddelen die de werking van het afweersysteem remmen. Omdat er geen tijd is voor formele klinische studies, zijn er plannen om een internationale gegevensbank op te zetten waarin artsen bloedresultaten en behandelingen met elkaar kunnen delen om een idee te krijgen van wat het best werkt.

Artsen vermoeden dat de kinderziekte - Pims genoemd, ofwel pediatric inflammatory multi-system syndrome - veroorzaakt wordt door een overreactie van het immuunsysteem op het virus, soms pas weken na de infectie. Het was al bekend dat bij volwassenen het immuunsysteem kan overreageren op het nieuwe coronavirus.

Europese studie

Britse wetenschappers van Imperial College London hebben nu onderzocht welke stoffen er prominent in het bloed van erg zieke kinderen aanwezig waren. Die bloedmarkers zouden kunnen aangeven wie de grootste risicopatiënten zijn voor de nieuwe ontstekingsziekte bij kinderen. Er werden er vijf weerhouden, waarvan er twee klassiek zijn voor ontstekingen en drie gelinkt kunnen worden aan hartproblemen en bloedklonters.

“We denken dat deze markers kunnen helpen om te bepalen wie de risicopatiënten zijn voor hartproblemen”, legt Michael Levin, professor aan Imperial College London, uit in The Guardian. Zo weten artsen wie ze moeten overbrengen naar gespecialiseerde centra en eventueel naar de afdeling intensieve verzorging. Maar er is eerst nog meer onderzoek nodig om te bepalen of deze bloedmarkers helemaal betrouwbaar zijn. Wetenschappers hebben alvast groen licht gekregen voor een Europese klinische studie in verband met infectieziekten die al langer in de steigers stond.

De klok tikt, volgens Levin. “We moeten dringend leren hoe we dit moeten aanpakken, want we zien nu dat er behoorlijk veel kinderen in heel Engeland in de ziekenhuizen worden opgenomen”, aldus de pediater. Het is belangrijk voor artsen om zo snel mogelijk een idee te hebben van welke kinderen uit zichzelf zullen genezen en welke de ziekte van Kawasaki zullen krijgen en zo een groter risico zullen lopen op verwijdingen van de kransslagader. Die laatste, zeldzame, gevallen kunnen dodelijk zijn door multi-orgaanfalen.

