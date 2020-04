Wetenschappers ontwikkelen kunstmatige intelligentie die gedachten leest en vertaalt naar tekst AW

02 april 2020

12u13

Bron: Nature 4 Medisch Gedachten lezen lijkt vandaag nog onmogelijk, maar in de toekomst kan het wel eens realiteit worden. Enkele wetenschappers zijn er immers in geslaagd om hersenactiviteit met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) te vertalen naar tekst. Ze beschrijven hun bevindingen in het Gedachten lezen lijkt vandaag nog onmogelijk, maar in de toekomst kan het wel eens realiteit worden. Enkele wetenschappers zijn er immers in geslaagd om hersenactiviteit met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) te vertalen naar tekst. Ze beschrijven hun bevindingen in het vaktijdschrift Neuroscience.

Om het AI-systeem te voeden, vroegen Amerikaanse wetenschappers aan de University of California aan vier participanten om een vijftigtal (korte zinnetjes) in te spreken. Simpele dingen zoals ‘Tina Turner is een popzangeres’ en ‘De dieven stalen dertig juwelen’ werden viermaal herhaald, telkens één keer door een deelnemer. Intussen werd de hersenactiviteit van deelnemers gemonitord met behulp van EEG-registratie, dezelfde methode waarmee men epileptische aanvallen meet.



Met de verzamelde data (de hersenactiviteit en de ingesproken zinnetjes) werd het AI-systeem vervolgens getraind: de hersenactiviteit werd gekoppeld aan bepaalde woorden en zinnen. Vervolgens werden die gegevens omgezet in een reeks cijfers waarmee de kustmatige intelligentie in een volgende stap aan de slag zou gaan.

Hersenactiviteit koppelen

Dan was het aan AI om zelf aan de slag te gaan met de hersenactiviteit van de deelnemers. Die spraken dezelfde 50 zinnetjes dit keer niet uit, maar lazen ze wel. Het was aan de kunstmatige intelligentie om de hersenactiviteit die daarbij gemeten werd, te koppelen aan de juiste woorden en zinnen.



Perfect was dat resultaat niet. Zo werd ‘Die muzikanten spelen prachtig’ bijvoorbeeld vertaald naar ‘De spinazie was een bekende zanger’. Toch zijn de wetenschappers enthousiast over de nauwkeurigheid. Die lag dit keer veel hoger dan eerdere pogingen waarbij kunstmatige intelligentie hersenactiviteit vertaalde naar tekst. Zo moesten de zinnen van één participant telkens voor slechts 3 procent gecorrigeerd worden. Het gemiddelde van de vier participanten samen lag met 5 procent correctie per zin een tikkeltje hoger.

Wat het kan betekenen

“We zijn er nog niet”, zegt neurowetenschapper en co-auteur van de studie Joseph Makin. “Maar dit kan de basis zijn voor een ‘spraakprothese’”. Daarbij zou kunstmatige intelligentie personen met een spraakgebrek kunnen helpen.

En we moeten niet meteen vrezen dat onze gedachten tegen onze wil gelezen worden: om de hersenactiviteit te meten moeten er nog steeds (opvallende) hersenelektroden op het hoofd bevestigd worden. En zonder input van de hersenactiviteit slaagt kunstmatige intelligentie er niet in om teksten te vormen.