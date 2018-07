Wetenschappers ontwikkelen allereerste bloedtest om agressieve huidkanker vroeger op te sporen IVI

18 juli 2018

09u05

Bron: The Guardian, Science Alert 1 Medisch Australische wetenschappers hebben een bloedtest ontwikkeld die melanoom - de agressiefste vorm van huidkanker - kan ontdekken in een vroeg stadium. De bloedtest is een wereldprimeur in het onderzoek naar kanker. De wetenschappers hopen de test binnen drie à vijf jaar op de markt te brengen.

Melanoom is de agressiefste vorm van huidkanker. Het ontstaat in de pigmentcellen in de huid. In vele gevallen zit er op die plaats ook een moedervlek, maar de kanker kan evengoed beginnen in pigmentcellen in een gave huid. De kanker is vaak te genezen als het in een vroeg stadium wordt opgespoord, maar het is nu dikwijls moeilijk om de kanker met het blote oog te ontdekken.

Volgens professor Mel Ziman, hoofd van het Melanoom Onderzoekteam aan de Australische Edith Cowan Universiteit, zou de bloedtest duizenden levens kunnen redden omdat het de kanker in een vroeg stadium kan opsporen en een meer precieze diagnose kan geven.

Antilichamen

Uit een eerste onderzoek met 209 mensen is gebleken dat de bloedtest in staat is om in 81,5% van de gevallen de beginfase van melanoom te ontdekken. De wetenschappers van de Edith Cowan Universiteit willen nu een groter klinisch onderzoek starten om de resultaten van het eerste onderzoek te kunnen bevestigen en de bloedtest te kunnen verfijnen.

De bloedtest spoort antilichamen op die worden aangemaakt door het lichaam wanneer melanoom zich ontwikkelt. Het onderzoeksteam heeft meer dan 1.600 soorten antilichamen geanalyseerd en kunnen concluderen dat een combinatie van 10 antilichamen wijzen op de aanwezigheid van melanoom in het lichaam. Het zijn die 10 antilichamen die de bloedtest opspoort.

De medische wereld reageert positief op de primeur, maar dermatologen waarschuwen wel dat het uiterst belangrijk blijft om zelf je huid te controleren en naar de dokter te gaan als je iets verdacht ziet. Je kan niet voorkomen dat je huidkanker krijgt, maar je kan je wel de kans verkleinen. Smeer voldoende zonnemelk en zoek de schaduw op tijdens de warmste uren van de dag.