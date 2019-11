Wetenschappers ontdekken nieuwe en zeldzame variant hiv Edwin van der Aa

07 november 2019

16u18

Voor het eerst in negentien jaar heeft een team wetenschappers een nieuwe hiv-stam ontdekt; het virus dat de dodelijke ziekte aids veroorzaakt. Dat meldt CNN

De soort maakt deel uit van dezelfde virus-subtypen die de laatste decennia verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde pandemie, stelt Abbott Laboratories, dat het onderzoek samen met de Universiteit van Missouri (Kansas City) heeft uitgevoerd.

het hiv-virus heeft verschillende subtypen of stammen, en net als andere virussen kan het in de loop der tijd veranderen en muteren. Het is zeer belangrijk dat wetenschappers deze ontwikkelingen volgen zodat tests erop aangepast kunnen worden.



Bang voor deze nieuwe variant hoeven we volgens de experts niet te zijn. De huidige behandelingen tegen hiv zijn volgens hen effectief bij deze soort. Daarnaast zou het gaan om een uitermate zeldzame variant. Het identificeren van een nieuwe stam geeft een vollediger beeld van hoe het virus evolueert.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie leven wereldwijd zo’n 37,9 miljoen mensen met hiv (2018).