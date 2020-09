Wetenschappers delen nieuwe theorie: kunnen mondmaskers helpen bij het opwekken van een immuunrespons tegen het coronavirus? AW

08 september 2020

22u04

Bron: The New York Times 6 Medisch Nu de wereld vol spanning uitkijkt naar een potentieel vaccin tegen het coronavirus, suggereren sommige wetenschappers dat een andere tactiek mensen immuun kan maken voor Covid-19, namelijk door mondmaskers te dragen. Ze omschrijven hun theorie in een commentaarstuk dat werd gepubliceerd in het Nu de wereld vol spanning uitkijkt naar een potentieel vaccin tegen het coronavirus, suggereren sommige wetenschappers dat een andere tactiek mensen immuun kan maken voor Covid-19, namelijk door mondmaskers te dragen. Ze omschrijven hun theorie in een commentaarstuk dat werd gepubliceerd in het vaktijdschrift New England Journal of Medicine.

Mondmaskers die mensen immuun maken voor een virus? Wetenschappers baseren zich voor hun idee op variolatie, een voorouder van de hedendaagse vaccinaties. Het komt er bij variologie op neer dat een persoon opzettelijk, en slechts in lichte mate, wordt blootgesteld aan een virus opdat deze een beschermende immuunrespons opwekt. Mondmaskers zouden iets soortgelijk doen: ze kunnen de drager ervan aan een zeer kleine hoeveelheid vochtpartikels met het virus blootstellen, net genoeg om een immuunrespons op te wekken.



Wie een mondmasker correct draagt, komt niet in aanraking met grote hoeveelheden van het coronavirus - dat zich verspreidt via microdruppels of aerosolen in de lucht. Het kleine aantal aerosolen dat toch kan doordringen, kan de aanmaak van antistoffen in het menselijk lichaam stimuleren waardoor een persoon immuun kan worden voor Covid-19.



“Je kan besmet zijn met het virus maar asymptomatisch (zonder ziekteverschijnselen, red.) reageren”, aldus Monica Gandhi, infectioloog aan de University of California. “Als we het aantal asymptomatische reacties met behulp van mondmaskers kunnen opdrijven, is dat misschien een manier om de bevolking te ‘varioleren’”.

Variolatie versus vaccins

De wetenschappers benadrukken evenwel dat het niet de bedoeling is dat mensen zich opzettelijk blootstellen aan het virus: “Dat is helemaal geen aanbeveling”. De theorie moet immers nog bewezen worden met gefundeerd wetenschappelijk onderzoek, én zal vaccins nooit kunnen vervangen.

