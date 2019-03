Wetenschappers behandelen alcoholisme met laserbestraling van de hersenen kv

22 maart 2019

19u25

Bron: Digital Trends 0 Medisch Wetenschappers van het Scripps Research Institute in Californië zijn erin geslaagd om ratten van hun alcoholverslaving af te helpen door bepaalde delen van hun hersenen te bestralen met laser. Het resultaat was zo opmerkelijk dat het volgens de onderzoekers vergelijkbaar is met “een druk op de knop”.

“Wat zo opwindend is aan deze bevindingen is dat we in staat waren om de motivatie om alcohol te drinken te controleren bij erg afhankelijke individuen met een druk op de knop”, vertelt professor Olivier George. “Door glasvezels diep in het brein in te planten en een laser in te schakelen die deze specifieke neuronen afremt, konden we het alcoholgebruik en de fysieke symptomen van ontwenning dramatisch doen afnemen.” Wanneer de laser werd uitgeschakeld, keerde de drang echter zo goed als onmiddellijk terug, wat inhoudt dat de bestraling nagenoeg continu moet zijn.

De techniek is helaas niet zomaar toepasbaar op mensen en volgens de onderzoekers kan dat nog tientallen jaren duren. “Dit werk vereist het gebruik van hypermoderne technieken die nog niet goedgekeurd zijn voor het gebruik bij mensen, dus het kan 15 tot 30 jaar duren vooraleer alcoholisten hersenimplantaten kunnen krijgen die helpen bij het controleren van hun drang”, aldus George.



In tussentijd kan er wel gezocht worden naar nieuwe behandelingen door de identificatie van de juiste neuronen in de hersenen die verband houden met verslaving. Dat kan leiden tot de ontwikkeling van betere medicijnen of zelfs gentherapie.