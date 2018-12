Wereldwijde dalende vruchtbaarheidscijfers zijn “goed nieuws” AW

26 december 2018

10u58

Bron: The Guardian 0 Medisch Onlangs waarschuwde een nieuwe studie ons voor Onlangs waarschuwde een nieuwe studie ons voor wereldwijde dalende vruchtbaarheidscijfers . Geen reden tot paniek maar reden tot vieren, dat vindt professor aan de University van Oxford en expert in een vergrijzende bevolking, Sarah Harper.

Recente cijfers toonden aan dat vrouwen nu gemiddeld 2,4 kinderen krijgen. Dat is de maat die bekend staat als het totale vruchtbaarheidscijfer. Dat cijfer ligt veel hoger in sommige landen zoals Niger waar vrouwen gemiddeld zeven kinderen baren. Maar in westerse landen waaronder het Verenigd Koninkrijk alsook België, ligt het cijfer dan weer een pak lager met minder dan twee kinderen. Een alarmerend laag cijfer vonden velen.



Sarah Harper, voormalig directeur van de Royal Institution van Groot-Brittannië en werkzaam op de University van Oxford, vindt net dat zulke cijfers een applaus verdienen. Kunstmatige intelligentie, migratie en gezonder oud worden is volgens haar alles wat landen nodig hebben om te overleven: “We moeten dringend afstappen van de gedachtegang dat je veel mensen nodig hebt om de bloeiende economie van een land te garanderen”.

Alleen maar voordelen

“Eigenlijk gaat het om een natuurlijk proces”, aldus Harper. Wanneer het wereldwijde vruchtbaarheidscijfer daalt, gaat dat gepaard met een verbeterde volksgezondheid, dalende kindersterfte en ontwikkelende economieën. Geen enkele reden tot paniek vindt Harper.



Nog een pluspunt: hoe minder kinderen, hoe kleiner de wereldbevolking, hoe beter voor het milieu. Een kind minder verkleint de ecologische voetafdruk van een volwassene met maar liefst 58 ton CO2 per jaar.

Matchmaking en vruchtbaarheidsdag

Toch reageerden enkele landen eerder al wanhopig op de dalende cijfers. Zo schafte China zelfs de eenkindpolitiek af. Taiwan doet dan weer aan matchmaking in de hoop zo meer kinderen geboren te zien worden. Op de Italiaanse agenda staat een nationale vruchtbaarheidsdag gemarkeerd, en de populistische regering suggereerde onlangs zelfs dat gezinnen beloond kunnen worden met land eenmaal ze kinderen krijgen. Zulke landen vrezen vooral voor een gebrek aan werknemers en zorg voor ouderen als er onvoldoende kinderen geboren worden.

Gezondere werkomgeving

“Maar het kleiner aantal hoogopgeleiden in Europa zal veel zwaarder wegen dan het krimpende bevolkingsaantal”, legt Harper uit. “Het ziet er immers naar uit dat de automatisering enkele taken zal overnemen in de toekomst waardoor vele industriële baantjes wegvallen.”

En de baby’s die nu geboren worden, kunnen daarbij nog niet meteen helpen met de zorg voor ouderen. Veel beter zou zijn om preventief te handelen: “Inzetten op een gezonde werkomgeving zou veel meer en een langdurig nut hebben dan vrouwen aanmoedigen om kinderen te krijgen”.