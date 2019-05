Wereldwijd worden miljoenen baby’s geboren met een veel te laag gewicht Redactie

21 mei 2019

08u18

Bron: AD.nl 0 Medisch Wereldwijd wordt één op de zeven baby's geboren met een te laag gewicht. Dat blijkt uit een recent onderzoeksrapport van UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). “Baby’s die te klein worden geboren beginnen met een achterstand die moeilijk in te halen is. Goede voeding is daarin essentieel, dat geldt voor moeder én kind”, aldus UNICEF-directeur Suzanne Laszlo.

In 2015 kwamen er meer dan twintig miljoen baby’s ter wereld met een laag geboortegewicht. Bij een te laag gewicht is er een verhoogd risico om te overlijden in de eerste 28 dagen van hun leven, meldt de WHO. Kinderen die het wel redden, kunnen een groeiachterstand oplopen en een lager IQ hebben. Ook lopen baby’s die te licht geboren zijn – minder dan 2500 gram – in hun volwassen leven een grotere kans op chronische ziekten zoals obesitas en diabetes.

Geen vooruitgang

Meer dan 95 procent van de pasgeborenen met een laag gewicht wordt in ontwikkelingslanden geboren. Daarvan is driekwart afkomstig uit Zuid-Azië en sub-Sahara Afrika. Toch bestaat het probleem ook in westerse landen. In Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland laten de cijfers geen enkele vooruitgang zien: er zijn daar nog net zoveel te kleine pasgeborenen te vinden als in 2000.

Voor het onderzoek zijn 281 miljoen geboortes geanalyseerd in 148 landen.