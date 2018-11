Wereldwijd sterven steeds meer mannen aan huidkanker kg

05 november 2018

08u21

Bron: AFP, The Guardian 0 Medisch Het aantal sterfgevallen door huidkanker is de afgelopen dertig jaar explosief gestegen in ontwikkelde landen, waaronder België. Wereldwijd lijken vooral meer mannen te overlijden aan de ziekte, hoewel nog niet duidelijk is waarom, vertelden onderzoekers gisteren in het Schotse Glasgow.

In acht van de achttien landen die werden onderzocht, zou het aantal mannelijke sterfgevallen door huidkanker met minstens de helft zijn gestegen sinds 1985. Ook in België werd een toename van ongeveer 50 procent waargenomen. Andere landen met een explosieve groei zijn Spanje en Groot-Brittannië (70 procent), Nederland (60 procent) en Frankrijk (50 procent). In Ierland en Kroatië werd zelfs een verdubbeling opgetekend.



In veel andere landen was diezelfde trend afwezig bij vrouwen: in Roemenië, Zweden en Groot-Brittannië zijn er heel lichte toenames, en in Oostenrijk, Tsjechië en Israël ging het aantal vrouwelijke sterfgevallen zelfs naar beneden. Slechts in enkele landen is dat niet het geval, waaronder in België. In ons land steeg het aantal vrouwelijke sterfgevallen door huidkanker met 67 procent. In Nederland (58 procent), Ierland (49 procent) en Spanje (74 procent) werd een gelijkaardige ontwikkeling waargenomen.



Meer dan 90 procent van huidkankers worden veroorzaakt door celschade die te wijten is aan de blootstelling aan UV-straling, bijvoorbeeld van de zon. Waarom in meerdere landen het sterftecijfer bij mannen en vrouwen verschilt, is nog niet zeker. Het onderzoek suggereert dat mannen “minder snel zichzelf zullen beschermen voor de zon”, volgens hoofdonderzoeker Dorothy Yang.

