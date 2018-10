Wereldwijd steeds meer keizersnedes zonder medische noodzaak: studie waarschuwt voor risico's LVA

13 oktober 2018

00u29

Bron: BBC, The Independent 0 Medisch Op vijftien jaar tijd is het aandeel van vrouwen dat bevalt met een keizersnede bijna verdubbeld. Medische wetenschappers betreuren dat steeds minder vrouwen voor de natuurlijke weg kiezen en benadrukken dat de procedure vaak overbodig en risicovol is. Dat staat in een studie gepubliceerd in het medisch vakblad The Lancet.

Internationale wetenschappers, onder wie Marleen Temmerman van de Universiteit Gent, analyseerden gegevens van bevallingen in 2015 in 169 landen. Ze stelden vast dat het aantal geboortes met keizersnede in sterk stijgende lijn gaat. In 2000 werden er 16 miljoen kinderen (12%) met een keizersnede op de wereld gebracht. In 2015 waren dat er 29,7 miljoen (21%).

In Brazilië, Egypte en de Dominicaanse republiek zijn er zelfs meer keizersnedes dan natuurlijke geboortes: de cijfers zijn daar respectievelijk 55,5 procent, 55,5 en 58,1 procent. Ook in de Verenigde Staten is het een heel vaak voorkomende ingreep (32,9 procent).

De Wereldgezondheidsorganisatie stelde tot voor kort dat alles boven de 15 procent een excessieve toepassing van de procedure was. Dat percentage komt volgens artsen ook ongeveer overeen met de gevallen waarin de ingreep ook daadwerkelijk vanuit medisch oogpunt raadzaam is.

In bepaalde arme Afrikaanse landen worden er dan weer te weinig keizersnedes gedaan, ook wanneer die noodzakelijk zijn.

Risico's

De auteurs van de studie roepen dokters, ziekenhuizen, vrouwen en families op enkel voor de ingreep te kiezen wanneer er complicaties zijn. Ze wijzen op de risico's van een keizersnede.

"Het herstel na een keizersnede is moeilijker. Daarnaast kan er littekenweefsel ontstaan aan de baarmoeder, wat dan weer samenhangt met bloedingen, abnormale groei van de placenta, buitenbaarmoederlijke zwangerschap, doodgeboorte en vroegtijdige bevalling bij een volgende zwangerschap", zegt een van de auteurs, Jane Sandall, die ook benadrukt dat de risico's klein zijn, maar wel zeer ernstig.

"Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat baby's die geboren worden met een keizersnede een andere hormonale, bacteriële en medische ervaring meemaken, wat hun gezondheid op een subtiele manier kan beïnvloeden. Hoewel de langetermijneffecten onvoldoende bestudeerd zijn, kan een keizersnede op korte termijn een negatief effect hebben op de ontwikkeling van het immuunsysteem, wat het risico op allergieën en asthma vergroot en de darmbacteriën verandert", aldus Sandall.

Marleen Temmerman van de Universiteit Gent, eveneens auteur van de studie, bericht dat "zwangerschap en natuurlijk bevallen normale processen zijn, die in de meeste gevallen veilig verlopen".