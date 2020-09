Wereldwijd meer dan 30 miljoen coronabesmettingen kv

18 september 2020

02u11

Bron: ANP 0 Medisch Het aantal mensen wereldwijd bij wie het coronavirus is vastgesteld, is gisteren de 30 miljoen gepasseerd. Dat cijfer is gebaseerd op de database van de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins.

In de Verenigde Staten zijn de meeste besmettingen vastgesteld. Het aantal staat daar op meer dan 6,6 miljoen. Ook in India loopt het aantal hard op. Hier zijn inmiddels zeker 5,1 miljoen mensen positief getest. Brazilië volgt met 4,4 miljoen vastgestelde coronagevallen. Rusland bezet de vierde plaats met ruim 1 miljoen besmettingen. Peru, Colombia, Mexico, Zuid-Afrika, Spanje en Argentinië staan ook in de top tien.

Het wereldwijde dodental door Covid-19 is vorige week woensdag wereldwijd de 900.000 overstegen. Inmiddels zijn het er volgens de universiteit in Baltimore ruim 942.000. In de VS zijn ruim 197.000 sterfgevallen geteld, gevolgd door Brazilië (ruim 134.000), India (ruim 83.000), Mexico (72.000), het Verenigd Koninkrijk (bijna 42.000) en Italië (bijna 36.000).