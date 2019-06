Wereldprimeur: robothand voor Belg die deels verlamd raakte Redactie

25 juni 2019

07u08

Bron: VTM Nieuws 5

Roman Hoebrechts uit Wijnegem raakte verlamd aan zijn rechterhand na een hersenbloeding. Hij zal dat hand en een deel van zijn onderarm binnenkort laten amputeren om in de plaats een bionische arm te krijgen. Om dat te laten werken werden bij een eerdere operatie zenuwen van zijn been naar zijn bovenarm verplaatst. Die zenuw is nu actief, en dat is goed nieuws om de robothand binnenkort te kunnen gebruiken.



Het is de eerste keer dat een zenuwtransplantatie is uitgevoerd bij iemand met een handverlamming met het doel om een bionische arm te laten werken. Eerder werden zulke transplantaties wel al gedaan om een verlamd hand of arm te reactiveren, dus om het eigen lichaamsdeel terug te laten werken. In het najaar wordt de amputatie uitgevoerd. Wanneer hij van die operatie is hersteld, zal Hoebrechts normaal gezien met een bionische arm kunnen werken.