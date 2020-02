Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor 60% meer kanker komende 20 jaar YV

04 februari 2020

14u12

Bron: WHO 0 Medisch Vandaag, op Wereldkankerdag, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gewaarschuwd dat het aantal kankergevallen binnen de twintig jaar met 60 procent zal toenemen. De grootste toename zal vooral in landen met lage en middeninkomens zijn.

Volgens schattingen van de VN-organisatie zal 81 procent van de nieuwe gevallen voorkomen in landen met lagere inkomens waar overlevingskansen bovendien het laagst zijn. Dat is volgens de WHO vooral te wijten aan de beperkte gezondheidszorg die aanwezig is voor patiënten. De aanwezige gezondheidsinfrastructuur zou er vooral voor bestrijding van infectieziekten zijn en om de gezondheid van moeders en kinderen te verbeteren. Er zou te weinig uitrusting zijn om kanker te voorkomen, vast te stellen of te behandelen.

Ongelijkheid

“Dit moet ons allemaal wakkerschudden om de onaanvaardbare ongelijkheid tussen kankerbehandeling in rijke en arme landen aan te pakken”, zegt dokter Ren Minghui van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Als mensen toegang hebben tot goede zorg, kan kanker vroeg opgespoord en genezen worden. Kanker mag voor niemand, waar dan ook, een doodvonnis zijn.”

Tabak, hepatitis B en HPV

De WHO wijst enkele concrete maatregelen aan om nieuwe kankergevallen te voorkomen. Die zijn onder meer stoppen met tabak roken, dat verantwoordelijk is voor 25 procent van de sterftegevallen door kanker, vaccineren tegen hepatitis B om leverkanker te voorkomen en baarmoederhalskanker tegengaan door te vaccineren tegen het HPV-virus.

Maar vooruitgang in armere landen is toch haalbaar. “Minstens 7 miljoen levens kunnen worden gered in het volgende decennium door onderzoek en door betere gezondheidszorg”, zei dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de organisatie.

“De afgelopen 50 jaar hebben we enorme vooruitgang geboekt in onderzoek naar kankerpreventie- en behandeling” zegt dokter Elisabete Weiderpass van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. “In landen met een hoog inkomen is de kans op vroegtijdige sterfte met 20% verminderd tussen 2000 en 2015.”

