Wereldgezondheidsorganisatie verwacht pas tegen midden 2021 wijdverspreid vaccin tegen coronavirus

04 september 2020

15u45

Bron: Belga 0 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht tegen het midden van 2021 een wijdverspreid vaccin tegen het coronavirus. Dat heeft de woordvoerster van de WHO, Margaret Harris, vrijdagmiddag in Genève aangekondigd.

Volgens de WHO zijn er “zes à negen" fabrikanten die ver staan in de ontwikkeling van een vaccin. Er zijn er die al in fase drie van het klinisch onderzoek zijn, met name het grootschalig testen op vrijwilligers. Volgens Harris kost dat veel tijd, "omdat wetenschappers moeten verifiëren of het vaccin effectief en veilig is".

"In termen van een realistisch schema verwachten we pas halverwege volgend jaar een wijdverspreide vaccinatie", aldus Harris. "Het goede nieuws is dat fabrikanten al wedden op welk vaccin waarschijnlijk het beste zal zijn en al nadenken over hoe ze de productie kunnen verhogen zodra bekend is welk vaccin zal gebruikt worden.”



De WHO nodigde in augustus al haar lidstaten uit om in te stappen in Covax (Covid-19 Vaccine Global Access). Zo wil de WHO verzekeren dat er ook voldoende hoeveelheden beschikbaar zullen zijn voor de armere landen.

In ons land verwacht het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) tegen de lente van 2021 de eerste lading vaccins tegen Covid-19. "Maart 2021 is een realistische deadline", zei de topman van het geneesmiddelenagentschap Xavier De Cuyper donderdag.

