Wereldgezondheidsorganisatie: “Meer geld nodig voor strijd tegen malaria” KVDS

23 augustus 2019

08u00

Bron: Belga 0 Medisch Er moet meer geld gaan naar de ontwikkeling van medicijnen tegen malaria, als we de ziekte ooit willen uitroeien. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

Momenteel wordt al twee jaar lang zo goed als geen vooruitgang geboekt, waarschuwt de organisatie. Ze roept op om massaal te investeren om tot een doeltreffender vaccin te komen. Nu gaat minder dan 1 procent van de fondsen voor onderzoek en ontwikkeling binnen het domein gezondheid naar malaria-onderzoek.

Vooruitgang

Er moeten nieuwe hulpmiddelen worden ontwikkeld op het vlak van preventie en behandeling indien we de ziekte in de nabije toekomst klein willen krijgen, aldus de WGO. Voortdoen zoals we nu bezig zijn, vertraagt niet alleen de vooruitgang, maar zorgt dat we er zelfs op achteruitgaan, aldus malaria-expert Marcel Tanner. Het huidige vaccin is slechts voor 40 procent efficiënt. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, klinkt het.





Volgens de WGO is er ongeveer 34 miljard dollar (zo'n 31 miljard euro) nodig. Daarmee zouden tegen 2030 rond de twee miljard ziektegevallen en vier miljoen doden kunnen worden vermeden.

Jaarlijks sterven ongeveer 400.000 mensen aan malaria. Zo'n 61 procent van hen zijn kinderen jonger dan 5 jaar. Bovendien woont 90 procent van alle mensen die malaria krijgen of aan de ziekte sterven in Sub-Saharaans Afrika.