Wereldgezondheidsorganisatie: “28 miljard euro nodig om virus te bestrijden” YV

26 juni 2020

16u01

Bron: Belga, Reuters 1 Medisch De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat het de komende twaalf maanden 31,3 miljard dollar (bijna 28 miljard euro) nodig heeft om de uitbraak van het coronavirus het hoofd te bieden. Het geld moet voornamelijk gaan naar testen, behandeling van Covid-19 en de aanschaf van vaccins, zodra die beschikbaar zijn.

Doel van de WHO is om midden 2021 een voorraad van 500 miljoen tests en 245 miljoen vaccins beschikbaar te hebben, zegt de VN-organisatie vrijdag. Aan het eind van volgend jaar moeten die aantallen zijn opgevoerd tot 2 miljard vaccins, waarvan de helft bestemd is voor de armste landen.

De WHO zou al 3 miljard euro bij elkaar hebben, maar heeft dus nog ongeveer 24,8 miljard nodig. Daarvan is 12,2 miljard euro dringend nodig.

