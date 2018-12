Wereld Aids Dag: de 7 grootste verzinsels over hiv en aids ontkracht bvb

01 december 2018

15u23

Vandaag is het Wereld Aids Dag. Er bestaan vele mythes over hiv en aids, maar wat betekent het als je vandaag de dag als hiv-positief wordt gediagnosticeerd?

De houding ten opzichte van hiv en aids is de afgelopen decennia drastisch veranderd. Maar toch is er nog steeds veel verkeerde informatie over hoe hiv zich verspreidt, wie het kan oplopen en wat het betekent als je hiv-positief bent.

1. Er is een verschil tussen hiv en aids

Hiv staat voor humaan immunodeficiëntievirus: een virus dat je immuunsysteem aantast en je kwetsbaar maakt voor infecties en ziektes. Een hiv-infectie verloopt in verschillende fasen. Aids (verworven immunodeficiëntiesyndroom) is de laatste fase van de hiv-infectie. Bij aids is het afweersysteem ernstig aangetast en verhoogt de kans op ziekte.

2. Je hebt meer kans om te sterven mét hiv dan áán hiv

Hiv is een virus dat het afweersysteem aantast. Helaas is het sterftecijfer van mensen met aids in ontwikkelingslanden nog steeds vrij hoog. Tegen hiv bestaat (nog) geen geneesmiddel, maar er zijn wel medicijnen die het virus onderdrukken, zodat je langer en comfortabeler kunt leven. De hiv-behandeling is een combinatie van verschillende medicijnen. Die medicijnen zorgen ervoor dat het afweersysteem op peil blijft.

3. Je kan geen hiv oplopen door zweet, urine of speeksel

Hiv wordt overgedragen via het lichaamsvocht van een besmet persoon. Dat kan gebeuren via bloed, sperma, vaginale afscheidingen of moedermelk. Het is een virus dat niet lang buiten het lichaam kan overleven, waardoor het niet kan worden overgedragen via zweet, urine of speeksel. Om diezelfde reden kan het ook niet worden overgedragen door muggen.

4. Hiv discrimineert niet

In 2017 werden in België 890 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld. Naar schatting leefden er vorig jaar 18.908 mensen met hiv in België en weten 2.059 mensen nog niet dat ze hiv hebben. 48,6% van de mensen die gediagnosticeerd werden met hiv zijn mannen die seks hebben met mannen, 48,3% zijn heteroseksuelen. Dat staat in het hiv-rapport van Sciensano, het vroegere Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid.

Vroeger geloofde men dat het virus alleen bij homoseksuele mannen voorkwam, terwijl het in werkelijkheid iedereen kan treffen, ongeacht de seksuele geaardheid, geslacht, leeftijd en ras.

5. Het kan worden voorkomen

Je kan jezelf beschermen tegen hiv door een condoom te gebruiken tijdens de seks. Zorg er ook voor dat je regelmatig een soa-test laat doen en als je naalden gebruikt, zorg er dan voor dat het steriele naalden zijn die niet door iemand anders worden gebruikt.

Prep is een medicijn dat wordt geslikt om hiv-besmetting te voorkomen. Het is een goed idee om prep in te nemen als je een hoog risico op hiv hebt. Risico’s zijn onder andere onbeschermde seks, het gebruik van drugs zoals crystal meth, de partydrug GHB of mefedron of het hebben van een relatie met iemand die hiv-positief is.

6. Soa-tests zijn eenvoudig en gemakkelijk beschikbaar

Tests voor hiv zijn beschikbaar bij de huisarts of kunnen online worden besteld. Om te worden getest, moet u een bloedstaal of speeksel afgeven, afhankelijk van het type test dat u neemt. Een vroege diagnose betekent dat u eerder met de behandeling kan beginnen en uw kansen op bestrijding van het virus kan verhogen. Het kan nodig zijn om de tests één tot drie maanden na een mogelijke blootstelling aan hiv te herhalen.

7. Hiv is te behandelen

Hoewel er nog geen geneesmiddel tegen bestaat, kan het virus worden behandeld met medicijnen die voorkomen dat het virus zich in het lichaam voortplanten. Daardoor kan het immuunsysteem zichzelf herstellen en verdere schade wordt op die manier voorkomen.

Het virus kan heel gemakkelijk resistent worden, dus meestal wordt een combinatie van medicijnen voorgeschreven. Als je hiv hebt, moet je de rest van je leven medicijnen nemen en zelfs als je slechts een paar dosissen mist, kan het risico dat de behandeling niet werkt toenemen.

Meer info op sensoa.be.