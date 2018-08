Weinig slapen maakt dik LVA

23 augustus 2018

03u19

Bron: The Guardian 1 Medisch Obesitas wordt al lang in verband gebracht met slaaptekort. Vooral de levensstijl die gepaard gaat met weinig slapen werd gezien als de boosdoener voor de extra kilo's: laat op de avond nog eten, te moe op te sporten, zin in calorierijk eten en een niet te stillen hongergevoel. Een nieuwe studie toont nu aan dat een korte nachtrust ook biologische effecten heeft die ervoor zorgen dat we bijkomen.

In de studie - gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances - werden vijftien vrijwilligers gevraagd op twee verschillende momenten stalen van bloed, vetmassa en spierweefsel te geven: een keer na een normale nachtrust en een keer na een nachtje zonder slaap.

Zonder slaap toonde het vetweefsel veranderingen in genetische activiteit: cellen gingen sneller lipiden opnemen en sneller delen. In het spierweefsel werden er juist minder structurele proteïne aangemaakt: dat zijn de bouwstenen die het lichaam nodig heeft om spierweefsel op te bouwen en in stand te houden.

Vorige studies toonden ook aan dat mensen die in shiften werken en minder slapen minder spiermassa hebben. Het nieuwe onderzoek wijst erop dat dat niet enkel ligt aan bepaalde ongezondere gewoontes zoals laat eten of weinig sporten, maar dat dus ook biologische mechanismes in het spel zijn.

De onderzoekers zeggen wel dat sport en een gezond dieet de negatieve lichamelijke effecten van slaaptekort kunnen tegenwerken.

Meer onderzoek is nodig om na te gaan of deze kortetermijneffecten die men bij de proefpersonen kon vaststellen ook op lange termijn uitwerkingen hebben.