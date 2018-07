Weet wat je zweet: deze 7 dingen wist je nog niet over zweten Arne Adriaenssens

26 juli 2018

14u12

Bron: Sweatblock, Discover 0 Medisch Met een hittegolf als deze rolt het parelend zweet rijkelijk over onze voorhoofden. Maar wat weten we er eigenlijk over? Deze 7 bizarre transpiratiefeiten doen bij ons alvast het koud zweet uitbreken.

1. We zweten 300 liter per jaar

Hoewel zweet gewoonlijk druppelsgewijs langs ons lichaam naar beneden stroomt, tellen al die druppels op jaarbasis wel op. Jaarlijks zouden we gemiddeld zo’n 300 liter vocht verliezen door onze poriën; Dat is zo’n kleine liter per dag. Wie veel sport, zweet aanzienlijk meer. Tijdens een uurtje sporten verlies je al 800 tot 1.400 mililiter zweet. Ook hete periodes als nu trekken dat jaartotaal aanzienlijk omhoog.

Wie aan hyperhidrose lijdt, zweet ook veel meer. Deze extreme zweters kunnen tot 15 liter per dag verliezen. Ongeveer 2 à 3 procent van de bevolking lijdt hieraan.

2. Mannen zweten 40 procent meer dan vrouwen

Hoewel vrouwen gemiddeld meer zweetklieren hebben dan mannen, zweten mannen beduidend meer. Uit recent onderzoek blijkt dat mannen in stresssituaties of bij een stevige work-out zo’n 40 procent meer vocht verliezen dan hun vrouwelijke lotgenoten. De reden hiervoor is dat vrouwen betere zweters zijn. Ze hebben veel minder vocht nodig om hun lichaam koel te houden omdat het effectiever verspreid wordt.

Zowel mannen en vrouwen gaan meer zweten naarmate ze ouder worden. Eens je de kaap van 40 passeert, transpireer je beduidend meer dan een twintiger.

3. Ook paarden hebben okselvijvers

Net als bij mensen zijn ook de oksels van paarden en mensapen het zweetcentrum van hun lichaam. Ze zijn daarmee de enige dieren die zweetoksels krijgen. Bij paarden bevat hun okselzweet zelfs een zeepachtig bijproduct waardoor het vocht netjes over het lichaam glijdt en het hele dier koel blijft.

Bij koeien sijpelt het zweet gek genoeg uit hun neus. Een te bezwete neus kan hen erg hinderen waardoor boeren tijdens hete dagen regelmatig de neus van hun runderen moeten afspoelen. Daar worden de beesten rustig van.

4. Vegetariërs zweten lekkerder

Hoe ze er proefpersonen voor hebben gevonden, is ons een raadsel, maar uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat het zweet van vegetariërs lekkerder ruikt dan dat van carnivoren. Om dit te bewijzen lieten de onderzoekers enkele mannen met zowel een vleesvrij als vleesrijk dieet even stevig transpireren in een t-shirt om ze nadien aan een panel van gewillige vrouwen voor te leggen. De meerderheid verkoos duidelijk de geur van vleesvrij zweet boven het aroma van de carnivoren

5. Er bestaat een machine die water maakt van zweet

In 2013 bouwde de Zweedse afdeling van Unicef een machine die water uit bezwete kleren perst. Ze wilde daarmee het watergebrek in Afrika aankaarten. Na een uurtje stevig sporten kon je er je T-shirt in deponeren waarna het toestel er met een pers en een chemisch proces water uit zou onttrekken. Dat zou zelfs zuiverder zijn dan het water dat uit de kraan stroomt. Echt praktisch is het niet aangezien je uit een flink bezweet kledingstuk amper 2 koffielepels water kan persen.

In sommige stammen in Latijns-Amerika drinken ze elkaars zweet zelfs zonder het eerst te filteren. Het innemen van het lichaamsvocht van een andere man zou een betere krijger van je maken. Vooral het zweet van de sterkste strijdkrachten van de stam is erg gegeerd.

6. Nijlpaarden zweten ‘bloed’ (en dat kan ook jou overkomen)

Waar ons zweet meestal transparant is, is het bij nijlpaarden felrood. De Grieken dachten daarom ook dat de dieren bloed zweten, maar dat is niet het geval. Het zweet is simpelweg roodgekleurd als natuurlijke zonnecrème. Zo zijn ze bij de minste warmte beschermt tegen de zonnenstralen.

Ook sommige mensen zweten rood, maar dan gaat het wél echt om bloed. Wie hier last van heeft lijdt aan hermatohidrose. Bij extreme fysieke of emotionele stress, scheiden de zweetklieren per ongeluk bloed af in plaats van zweet.

Mensen die aan chromhidrose lijden, zullen dan weer oranje, blauw of andere kleuren bloeden. In principe kan hun bloed in elke kleur verschijnen. Sommige studies linken deze aandoening aan bepaalde medicijnen en drugs, maar een sluitende oorzaak vond de wetenschap tot nu toe nog niet.

7. De geur van je zweet verraadt hoe gestresseerd je bent

Tijdens een studie in Oostenrijk keek een testgroep naar een horrorfilm terwijl pleisters op hun lichaam hun zweet opvingen. De volgende dag werd er opnieuw zweet van die groep opgevangen terwijl ze naar een minder spannende film keken. Een ander panel snuffelde vervolgens aan de stalen en moesten gokken welk monster van welke film afkomstig was. Ze konden de ‘viezere’ geur van het stresszweet probleemloos herkennen. Je date meenemen naar een thriller is dus waarschijnlijk geen geweldig plan.