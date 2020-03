Wat zijn de symptomen van het coronavirus? HLA

04 maart 2020

11u25 0 Medisch Hoesten, snotteren en (lichte) koorts. Symptomen van een griep of verkoudheid, maar ook de alarmsignalen bij een mogelijke coronabesmetting. Hieronder zetten we kort de belangrijkste symptomen van het nieuwe coronavirus voor u op een rijtje.

Wie het coronavirus heeft opgelopen, voelt zich in de meeste gevallen enkel wat verkouden en is nauwelijks ziek. “In 80 procent van de gevallen blijft het beperkt tot maximaal een snotneus” stelde minister van Volksgezondheid Maggie De Block eerder al gerust. Sommige met het coronavirus besmette personen vertonen ook keel-, hoofd- en spierpijn, koorts en kortademigheid.

In een later stadium kunnen ademhalingsproblemen optreden en kan het virus zich naar de longen verplaatsen. Als de longen door de aandoening het lichaam niet meer van voldoende zuurstof voorzien, kunnen andere orgaanfuncties uitvallen of kunnen er complicaties optreden, vooral dan bij de meest kwetsbare patiënten.

Vreest u dat u besmet bent? Blijf dan thuis en bel naar uw huisarts, die een beoordeling zal maken van uw risicoprofiel. Enkel indien u in besmet gebied bent geweest of in nauw contact bent geweest met besmette personen, moet u getest worden op het virus.

