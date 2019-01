Wat doet cafeïne precies met onze hersenen? Joost Zonneveld

04 januari 2019

15u07

Bron: Het Parool 0 Medisch Wie een kop koffie drinkt, kan er weer even tegenaan. Maar wat cafeïne precies in de hersenen doet, is pas onlangs duidelijk geworden.

Even goed wakker worden of ervoor zorgen dat je weer alert bent tijdens een dipje op het werk, een kop koffie kan daarbij helpen. Dat is op zichzelf niets nieuws, maar welke processen in de hersenen cafeïne in gang zetten, was tot voor kort niet bekend. “Dat vonden wij opvallend,” zegt neurowetenschapper Amber Kerkhofs, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.



Samen met Nederlandse collega's en collega's van de universiteit van Coimbra in Portugal onderzocht Kerkhofs het effect van cafeïne. “We weten al langer dat cafeïne het slaapmolecuul adenosine tegenwerkt. Cafeïne zorgt er dus voor dat we minder moe en alerter worden. Maar we wisten nog niet hoe dat precies in de menselijke hersenen werkt.”

