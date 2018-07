Wat de hitte met ons lichaam doet AW

24 juli 2018

18u09 0 Medisch De huidige hittegolf is volgens meteorologen nog lang niet achter de rug. Toch kreunen we al onder de hitte en wordt het steeds moeilijker om ons te verschuilen. Hoe lang houdt ons (uitgeputte) lichaam de hoge temperaturen eigenlijk nog vol?

Het menselijk lichaam reageert op twee manieren op de hitte: door te zweten en door zwaarder te ademen. Zweten is een middeltje om af te koelen terwijl naar adem happen een pure noodzaak is om te overleven. Ons hart moet harder werken bij warme temperaturen – om een sterkere doorbloeding te garanderen - waardoor het ook meer zuurstof nodig heeft.

Hoge luchtvochtigheid en oververhitting

Wanneer het warm én vochtig is, koelt het lichaam moeilijk af. Zweten zal immers niet hetzelfde effect hebben als op een drogere dag. Dan verdampt het vocht waardoor we afkoelen. Bij vochtig weer verloopt dat proces wat moeizamer en blijven zweetdruppels gewoon aan het lichaam plakken waarna ze gestaag op de grond druppelen. Het gevolg is dat de lichaamstemperatuur ook niet daalt.

Een goede relatieve luchtvochtigheid bedraagt ongeveer veertig tot zestig procent. Momenteel is het in België eerder droog dan vochtig. Enkel in Melle bedraagt de luchtvochtigheidsgraad veertig procent. In Diepenbeek bedraagt de luchtvochtigheid slechts 29 procent.

Droge lucht en ademhaling

Droge lucht - waar Belgische steden momenteel mee geconfronteerd worden - heeft dan weer een impact op de luchtwegen. Zo verhindert droge lucht het ademhalingsproces. De longen nemen minder zuurstof op wat het vervelend drukkende gevoel op de borstkas veroorzaakt en het tweede verdedigingsmechanisme van ons lichaam verhindert.

Oververhitte lichaamsfuncties

Wanneer het lichaam een tijdlang aan de warmte wordt blootgesteld, kan het overweldigd worden. Zeker wanneer de verdedigingsmechanismes, zweten en steviger ademhalen, niet geheel kunnen werken zoals bedoeld. Na een tijdlang te zweten, stoppen we trouwens volledig met transpireren om uitdroging te voorkomen. Ook de nieren trachten vocht beter vast te houden waardoor we minder vaak naar het toilet kunnen gaan. Andere organen gaan ook gebukt onder de hittestress.

Vooral de volgende nachten vormen een uitdaging voor ons lichaam. Het zal dan amper afkoelen waardoor ons lichaam weinig tot geen tijd heeft om te recupereren. Vergelijk het met een auto. Als het koelsysteem van de auto overweldigd wordt, kan je hem even uitschakelen waarna hij weer afkoelt. Zodra je lichaam niet kan afkoelen, komt het in de problemen. Natuurlijk moet de situatie dan al drastisch uit de hand lopen. En in België zijn er tal van mogelijkheden om je voor de warmte te verschuilen.

Alternatieve verfrissing

Zoek dus voldoende verfrissing. Als je die thuis niet kan vinden, bezoek dan een cafeetje of restaurant waar ze een airconditioning systeem hebben of plons in een nabijgelegen zwembad. Een frisse douche voor het slapengaan, kan ook al een wereld van verschil maken. Je lichaam zal je dankbaar zijn.

