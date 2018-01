Waarschuwing: Ibuprofen kan je teelballen doen verschrompelen LB

Bron: Forbes, The Times 2871 Thinkstock Overdreven gebruik van de populaire pijnstiller kan ook het libido aantasten, voor neerslachtigheid en vermoeidheid zorgen en zelfs leiden tot een vroegtijdige dood. Medisch Zit je met barstende hoofdpijn? Dan is het misschien een goed idee een glas water te drinken en een dutje te doen vooraleer je naar de pijnstillers grijpt. Wetenschappers waarschuwen immers dat Ibuprofen de mannelijke vruchtbaarheid naar de haaien helpt en hun teelballen doet verschrompelen.

Ibuprofen legt niet alleen de pijnsignalen in de hersenen lam, het is ook nefast voor het mannelijk sekshormoon testosteron. De daling van het testosterongehalte kan leiden tot het verschrompelen van de teelballen, wat dan weer slecht nieuws is voor wie zich wil voortplanten.

Verlaagd libido, neerslachtigheid en vermoeidheid

Een studie van 18- tot 35-jarigen heeft aangetoond dat bij inname van Ibuprofen het risico op gecompenseerd hypogonadisme toeneemt. Dat is een te lage spiegel van geslachtshormonen, veroorzaakt door het verminderd functioneren van de gonaden en komt vooral voor bij oudere mannen. Vorsers onderzochten 31 proefpersonen en stelden vast dat de inname van Ibuprofen na zes weken de productie van testosteron met een kwart deed afnemen.

"Ibuprofen is de uitverkoren pijnstiller bij chronische pijn en artritis. Mannen die aan gecompenseerd hypogonadisme lijden, kunnen evolueren naar openlijk primair hypogonadisme, dat wordt gekenmerkt door lage testosteronwaarden, verlaagd libido, minder spiermassa en -kracht, neerslachtigheid en vermoeidheid", stelt professor David Kristensen van de universiteit van Kopenhagen.

Vroegtijdige dood

Daarenboven heeft eerder onderzoek een verband blootgelegd tussen lage testosteronniveaus en vroegtijdige dood. Dus niet enkel het verschrompelen van de teelballen moet je zorgen baren, je kan er ook eerder door sterven.

Een studie waarvoor bijna 1.000 mannen 7 jaar lang werden opgevolgd wees uit dat dubbel zoveel mannen met hypogonadisme overleden dan mannen met normale testosteronwaarden.

Vooraleer je nu gaat panikeren: er is geen aanwijzing dat het occasioneel slikken van een Ibuprofen ervoor zou zorgen dat je ballen verschrompelen en je dagen geteld zijn.

Voor het onderzoek kregen de mannen dagelijks twee keer 600 mg Ibuprofen toegediend en dat is al een flinke dosis. Atleten daarentegen slikken vaak Ibuprofen, en voor hen is dit onderzoek dan ook een flinke waarschuwing.

Eerdere studies toonden aan dat Ibuprofen ook voor gehoorproblemen kan zorgen, naast hart- en nieraandoeningen.