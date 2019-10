Waarschuwende woorden of walgelijke foto: wetenschappers pleiten voor boodschap op élke sigaret AW

03 oktober 2019

09u41

Bron: The Independent 2 Medisch Wie vandaag een sigarettenpakje koopt, krijgt daar de ‘informatieve’ – vaak gruwelijke - foto voor niets bij. Op die manier worden rokers gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen. Gezondheidswetenschappers in Australië willen nu nog een stap verder gaan en pleiten voor afzonderlijke boodschappen op élke sigaret.

Dat schrijven de wetenschappers van de Australische James Cook University in Queensland in een nieuwe studie die duidt dat het effect van de gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes te bescheiden is. “Zodra het pakje opgeborgen wordt, verliest het immers zijn schokwaarde”, zo stelt hoofdonderzoeker Aaron Drovandi.



Daarbij worden dezelfde foto’s en waarschuwende teksten keer op keer gebruikt: “Rokers bekijken ze honderden tot duizenden keren per jaar”. “Ze zijn effectief, maar zouden regelmatig vernieuwd of bijgewerkt moeten worden.” Tenslotte neemt de impact af door gewenning.

Afzonderlijke boodschappen

Maar wat werkt dan wel? Dat vroegen de onderzoekers aan 2.000 personen, rokers en niet-rokers. De neutrale pakjes -walgelijke foto’s incluis – hebben volgens de respondenten wel degelijk een effect en dienen behouden te worden, zo stellen de onderzoekers. Dat is goed nieuws, want in België zullen tabaksproducten vanaf 1 januari 2020 allemaal in hetzelfde neutrale pakje verpakt worden.

15.000 doden

Minder goed nieuws: het effect van zo’n neutraal pakje blijkt onvoldoende. Roken blijft de belangrijkste doodsoorzaak in Australië, met jaarlijks zo’n 15.000 doden. Nog beter zou dan een individuele boodschap op elke afzonderlijke sigaret zijn. Van de hoge kostprijs van het tabaksproduct, het telefoonnummer van een stichting die helpt bij het stoppen met roken (zoals Tabakstop) of een symbolische aftelklok die aangeeft hoeveel minuten men minder lang zal leven door te roken: de boodschappen kunnen erg uiteenlopend zijn. Het effect zou “dubbel zo groot zijn” als de gezondheidswaarschuwingen op de pakjes.

Of men in Australië aan de slag zal gaan met de adviezen van de wetenschappers is nog maar de vraag. Voor tabaksfabrikanten zou het behoorlijk moeilijk zijn elke sigaret te voorzien van zo’n waarschuwing. Dat geven de onderzoekers zelf ook toe. “Het is een uitdaging, maar sigarettenpakjes met gezondheidswaarschuwingen bestonden vroeger ook niet. Als we samen aandringen voor een waarschuwing op elke afzonderlijke sigaret, lukt het ons misschien wel.”