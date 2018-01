Waarom we ons geen zorgen hoeven te maken over de 'Australische griep' die 370 doden maakte en nu Europa bereikt Steven Alen

17u58

Inwoners van Ierland en Groot-Brittannië worden gewaarschuwd voor de 'Australische griep', een variant die Down Under verantwoordelijk was voor de dodelijkste griepepidemie die het land ooit kende. De H3N2-variant eiste meer dan 370 levens en wordt nu ook in Ierland gelinkt aan een reeks overlijdens. Het klinkt onheilspellend, maar dat is het niet. "Het gaat om de gewone griep die ze gewoon een andere naam hebben gegeven", zegt KULeuven-viroloog Marc Van Ranst aan onze redactie.

De voorbije winter - onze zomer - raakten in Australië ongeveer 170.000 mensen besmet. Britse media melden dat die 'Australische griep' nu ook Groot-Brittannië heeft bereikt en spreken van mogelijk "de ergste uitbraak van de griep in het land in 50 jaar". Het bekendste slachtoffer is UFC-vechter Conor McGregor, die zijn nieuwjaarsfeestje moest afzeggen. In een Instagrambericht dat inmiddels verwijderd is, vertelt de Ier dat hij twee dagen lang "lag te bibberen in bed" en dat enkele familieleden in het ziekenhuis lagen door het virus.

De bevoegde diensten van de ministeries van Volksgezondheid in Ierland (HSI) en Engeland (HSE) raden risicopatiënten - ouderen, zwangere vrouwen en kinderen met chronische ziektes - aan zich te laten inenten. "Voorkomen is beter dan genezen, en de toename van griepactiviteit betekent dat het nog belangrijker is om je griepprik te gaan halen wanneer je in een risicogroep zit", waarschuwt dokter Kevin Kelleher, directeur van een centrum dat verbonden is aan de HSE.

thinkstock

Gewone wintergriep

Moeten we ons zorgen maken? Niet echt, legt hoogleraar Marc Van Ranst uit. "Dit is de gewone wintergriep waar men nu een andere naam - Australische griep - voor heeft gevonden. Maar het is heel normaal dat die eerst in Australië voorkomt, want die hebben hun winterseizoen tijdens onze zomer. Mijn voorspelling is dan ook uitgekomen dat we geen vroeg griepseizoen gingen hebben, maar dat we waarschijnlijk de griep gingen krijgen die ook in Australië had gewoed. Maar om dat nu Australische griep te noemen? Dit is een gewone wintergriep."

370 doden op een bevolking van 24 miljoen Australiërs, is dan ook niet abnormaal. "Dat is heel, heel gewoon. En er zullen er nog meer komen", aldus Van Ranst. "Griep is altijd een doder van mensen, dus op zich is dat niet abnormaal." Ook in ons land overlijden elk jaar mensen aan griep. "Dat varieert van een paar honderd tot een paar duizend. Maar vaak zijn dat hoogbejaarden van 85 tot 90 jaar die sowieso niet lang meer te leven hadden. Een periode van oversterfte wordt ook altijd gevolgd door een periode van ondersterfte in de lente en de zomer, en soms het ganse jaar door", luidt het. Wanneer je dan op het einde van het jaar kijkt naar alle overlijdens samen, zijn die "minder spectaculair dan die soms twee-, drie- à vierduizend doden die tijdens de tienwekenperiode van de griep extra vallen."

Marc Van Ranst.

Dit kan je doen

Volstaat het gewone vaccin dan tegen die 'Australische griep'? "Het gewone vaccin beschermt ertegen, maar misschien iets minder dan we zouden wensen", zegt Van Ranst. "Maar in ieder geval toch voor een stuk. Maar dit is niet abnormaal. Ik vind het heel raar dat men er een aparte naam aan heeft gegeven. Ik zou dat alleszins nooit gedaan hebben."

Vaccineren is dus de boodschap. En wie zichzelf nog meer wil wapenen, zorgt er best voor dat hij of zij in goede conditie is, een goede weerstand heeft en voldoende nachtrust krijgt, legde huisdokter Tom Jacobs vorig jaar uit aan onze redactie. Een gezonde voeding is daarnaast ook van belang. Je toevlucht nemen tot zogenaamde grieppillen is echter geen goed idee, want die werken lang niet zo goed als de fabrikanten beweren.”

Verder kan iedereen de overdracht van griep helpen inperken, zo luiden de klassieke tips van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV): raadpleeg zo snel mogelijk je huisarts wanneer je griepsymptomen hebt, blijf thuis en vermijd zoveel mogelijk overbodig contact om de verspreiding van de ziekte te voorkomen. Je bent als grieppatiënt het meest besmettelijk wanneer je je nog niet ziek voelt, en je geeft je ziekte dan door aan gemiddeld vier personen.

Was je handen goed en frequent met water en zeep, hoest altijd in een papieren zakdoek en werp hem na gebruik meteen weg. Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest dan tegen je arm, en niet in je handen. En denk eraan: griep is een virusinfectie, waardoor antibiotica er niet tegen helpen.