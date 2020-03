Waarom kinderen minder ziek worden door coronavirus, behalve de allerjongsten Martijn Peters

Bron: American Academy of Pediatrics 23 Medisch Al sinds de start van de corona-uitbraak eind december in China is er één opvallende vaststelling: het virus lijkt kinderen minder ziek te maken dan volwassenen. Dat blijkt ook uit een onderzoek door Chinese wetenschappers van meer dan 2.000 besmette kinderen tussen 16 januari en 8 februari. Hun resultaten werden deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics. Kinderen blijken inderdaad minder last te hebben van de ziekte, behalve de allerjongsten.

Van de 2.143 onderzochte kinderen (jonger dan 18 jaar) testte ongeveer een derde positief op het coronavirus. De overige twee derde waren ‘vermoedelijke’ gevallen, waarbij men zich baseerde op de symptomen van het kind, röntgenfoto’s van de borst, bloedonderzoek en of het kind in contact was gekomen met personen waarvan men wist dat ze besmet waren met het nieuwe coronavirus. Iets meer dan de helft (51%) had een mild ziektebeeld, met symptomen waaronder koorts, vermoeidheid, hoesten, een verstopte neus en bij enkele kinderen misselijkheid en diarree. Meer dan een derde (39%) had bijkomende klachten, zoals een longontsteking of ademhalingsproblemen. Slechts 125 kinderen (6%) waren ernstig ziek, wat beduidend minder is dan bij volwassenen, waarbij dit meer dan het drievoud is. Dertien van hen verkeerden in kritieke toestand, en werd bij hen ademhalings- of orgaanfalen vastgesteld.

Het verschil in ziektebeeld tussen volwassenen en kinderen is volgens wetenschappers waarschijnlijk een combinatie van verschillende factoren. Allereerst hebben kinderen minder kans op blootstelling aan mensen die ziek zijn. Daarnaast vermoeden de wetenschappers ook dat het virus minder makkelijk in de cellen van kinderen kan binnendringen. Dat komt omdat het coronavirus de cel normaal gezien binnengaat via een ‘deur’, (ACE2 receptor), die mogelijks minder ontwikkeld is bij kinderen. Tot slot zijn er ook nog de theorieën dat kinderen ‘gezondere longen’ hebben, hun afweersysteem minder fel reageert op het virus en er daardoor minder ontsteking en schade optreedt, en dat hun lichaam nog volop in ontwikkeling is en het daarom misschien anders reageert op dergelijke ‘indringers’.

Pasgeboren harder getroffen

De onderzoekers kwamen wel tot een opvallende conclusie: maar liefst 60% van de kinderen die ernstig ziek waren, bleken jonger dan 5 jaar en ongeveer de helft van hen waren zuigelingen jonger dan 12 maanden. Bij de pasgeborenen viel 11% van hen onder de categorieën ‘ernstig ziek’ of ‘kritieke toestand’, terwijl dit bij kinderen tussen 1 en 5 jaar 7% was, bij 6-tot-10- en 11-tot-15-jarigen 4%, en bij tieners ouder dan 16 jaar maar 3%. De wetenschappers vermoeden dat de oorzaak van dit verschil het afweersysteem is, dat bij de allerjongsten nog niet goed zijn taken kan uitvoeren.

Deze studie biedt zeer interessante inzichten die ons kunnen helpen bij het nemen van beslissingen, waarbij rekening moet gehouden worden met kinderen, zoals het sluiten van scholen of crèches. Maar zoals altijd en zeker bij het coronavirus: meer onderzoek is wel vereist, omdat er enkel werd gekeken naar een relatief korte tijdsperiode en omdat er veel niet-bevestigde gevallen waren, waarbij er mogelijk ook andere virussen de boosdoener waren.

